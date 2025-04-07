Trump’tan Japonya’ya ticaret uyarısı

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Dünyanın dört bir yanından ülkelerin kendileriyle konuştuğuna işaret eden Trump, sert ama adil parametrelerin belirlendiğini kaydetti.

Trump, bu sabah Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile konuştuğuna işaret ederek, "Müzakere için üst düzey bir ekip gönderiyor. Ticaret konusunda ABD'ye çok kötü davrandılar. Onlar bizim arabalarımızı almıyor ama biz onların arabalarının milyonlarcasını alıyoruz. Aynı şekilde tarım ve diğer pek çok şey. Her şey değişmeli ama özellikle de Çin ile." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de dün 50'yi aşkın ülkenin Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtmişti.