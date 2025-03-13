Trump'tan kabineye Türk aday! Seçilirse bakan yardımcısı olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni bir bakan yardımcılığı pozisyonuna, Mehmet Öz'ün kız kardeşi Seval Öz'ü aday gösterdi.

SEVAL ÖZ, YENİ POZİSYONA ADAY GÖSTERİLDİ

ABD Kongresi'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Trump yönetimi, otonom sürücüsüz araçlar konusunda deneyim sahibi eski bir yönetici olan Seval Öz'ü, ABD Ulaştırma Bakanlığı'nda yeni kurulan bir bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterdi. Seval Öz'ün adaylığı, California eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi.

BİRÇOK BAKAN YARDIMCISI BULUNUYOR

ABD'deki çeşitli bakanlıklar, farklı sorumlulukları üstlenen birden fazla bakan yardımcısına sahip.

MEHMET ÖZ’ÜN KIZ KARDEŞİ

Seval Öz, Başkan Donald Trump’ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri İdaresi'nin başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz'ün kız kardeşi. Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu Dr. Mehmet Öz’ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart Cuma günü yapılması bekleniyor.