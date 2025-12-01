ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Air Force One uçağında kendisine yakın zamanda çekilen MR sonuçlarını soran bir kadın muhabire hakaret etti. Kimliği açıklanmayan bir muhabirin, vücudunun hangi bölgesine MR çekildiği sorusuna Trump, "Hiçbir fikrim yok. Sadece bir MR'dı" yanıtını verdi.

Trump, kadın muhabire, "Beyinle ilgili değildi çünkü bilişsel bir teste girdim ve tam not aldım. Senin asla yapamayacağın bir not" dedi.

Trump, kadın muhabire hakaret etmesinden hemen önce de NewsNation muhabiri Libby Dean'in MR sorusuna sert çıktı. Trump, "Bunun yayınlanmasını ister misin, NewsNation? Başarısız, başarısız NewsNation. Bu arada NewsNation berbat durumda," dedi.

Beyaz Saray, Trump'ın neden MR çektirdiği konusunda açıklama yapmayı reddederken Demokratlar da bunun ABD Başkanının güçten düştüğüne işaret ettiğini söylüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise MR'ın "rutin muayenenin" bir parçası olduğunu söylüyor.

HAKARET ÜZERİNE HAKARET

Cumhurbaşkanı, son haftalarda bazı kadın gazetecilere hakaretler yağdırması, birine "Sus, domuzcuk " demesi, diğerine de "Sen aptal mısın?" diye sormasıyla dikkat çekmişti.

Uzun zamandır basına, özellikle de kadın muhabirlere yönelik tutumu nedeniyle eleştiriliyor ancak son zamanlardaki açıklamalarının sıklığı ve tonu basın özgürlüğü konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi.