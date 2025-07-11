Trump'tan Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi kararı

Trump, bu kararın gerekçeleri arasında fentanil krizi, ticaret açığı ve Kanada'nın ABD ürünlerine yönelik yüksek tarifelerini gösterdi. "Amerika Birleşik Devletleri bu adımı atmak zorundadır" diyen Trump, vergilerin ilerleyen dönemlerde "yukarı ya da aşağı" yönlü değiştirilebileceğini de ifade etti.

TİCARİ İLİŞKİLER VURGUSU VE TEPKİ

Başkan Trump’ın Kanada’ya hitaben kaleme aldığı mektubunda, "Bu mektubu size göndermek benim için büyük bir onurdur. Bu mektup, ticari ilişkilerimizin gücünü ve kararlılığını ve Kanada'nın ABD'ye karşı mali misilleme yapmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada ile işbirliğini sürdürmeyi kabul ettiğini göstermektedir." ifadeleri yer aldı. Trump, Kanada’nın ABD ile ticaretinde "karşılıklılıktan uzak" davrandığını savunarak, mevcut dengesizliğin Amerikan ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

FENTANİL KRİZİ VE SÜT ÜRÜNLERİ VERGİLERİNE ELEŞTİRİ

Mektubun dikkat çeken bölümlerinden biri, Trump’ın fentanil sorunu ve Kanada’nın süt ürünleri tarifelerine doğrudan atıfta bulunduğu kısım oldu. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, kısmen Kanada'nın ülkemize uyuşturucu girişini engelleyememesi nedeniyle ortaya çıkan fentanil krizini çözmek için Kanada'ya gümrük vergileri uyguladı. Ayrıca, Kanada süt ürünleri üreticilerimize yüzde 400'e varan olağanüstü gümrük vergileri uygulamaktadır. Bu, süt üreticilerimizin Kanada halkına ürün satma imkânı olduğunu varsaysak bile geçerlidir. Bu açık, ekonomimiz ve hatta ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit oluşturmaktadır!" ifadelerini kullandı. Trump, bu sorunların uzun süredir devam ettiğini ve artık müdahale edilmesinin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN YÜZDE 35 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump mektubunda, "1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren, Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen Kanada ürünlerine, tüm sektörel gümrük tarifelerinden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacaktır." açıklamasında bulundu. Ayrıca başka ülkeler üzerinden Kanada mallarının dolaylı aktarımına da önlem alınacağını belirten Trump, "Bu yüksek gümrük vergisinden kaçınmak için aktarılan mallar da bu yüksek gümrük vergisine tabi olacaktır." dedi.

ABD’DE ÜRETİLEN KANADA MALLARINA VERGİ UYGULANMAYACAK

Mektubun uzlaşmacı ifadeler içeren bölümünde, ABD içinde üretim yapan Kanadalı şirketlere vergi uygulanmayacağı bildirildi. Trump, "Kanada veya ülkenizdeki şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde ürün üretmeye veya imal etmeye karar verirse, herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacaktır. Hatta onayların hızlı, profesyonel ve rutin bir şekilde alınması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Diğer bir deyişle, birkaç hafta içinde." ifadelerini kullandı.

MİSİLLEME HALİNDE VERGİ ARTIRIMI MESAJI

Trump, Kanada’nın olası karşılıklarına da mektubunda açık şekilde yanıt verdi. "Herhangi bir nedenle gümrük vergilerinizi artırmaya karar verirseniz, artırmayı seçtiğiniz rakam ne olursa olsun, uyguladığımız yüzde 35'lik vergiye eklenecektir." diyen Trump, bu tavrın yalnızca Kanada ile sınırlı olmadığını, diğer ülkeler için de geçerli olduğunu belirtti. ABD'nin ticaret politikalarının "tam karşılıklılık" ilkesine dayandığını vurguladı.

İLİŞKİLERİN SEYRİNE GÖRE VERGİ DÜZENLEMESİ MÜMKÜN

Trump, mektubunun sonunda Kanada’ya yönelik mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu gümrük vergileri, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı veya aşağı yönde değiştirilebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nden asla hayal kırıklığına uğramayacaksınız."