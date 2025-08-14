Trump’tan Kennedy Onur Ödülleri’ne Stallone sürprizi!

ABD Başkanı Trump, başkent Washington'da bulunan Kennedy Center'da düzenlenen törende, ödüllere aday gösterdiği isimleri açıkladı.

Trump, "Rocky" filminin oyuncusu Sylvester Stallone, şarkıcı Gloria Gaynor, country müzik yıldızı George Strait, rock grubu Kiss ve oyuncu-şarkıcı Michael Crawford'u, Kennedy Onur Ödülleri'ne aday gösterdi ve ödül törenine de ev sahipliği yapacağını söyledi.

Ödülleri açıklarken, kendisinin daha önce bu ödülü çok beklediğini ancak hiç alamadığını mizahi bir dille ifade eden Trump, "1978'den beri Kennedy Onur Ödülleri, sahne sanatları alanında en prestijli ödüllerden biri olmuştur. Ben de bir tane almak istedim ama hiç alamadım. Bu doğru. Aslında, beni arasalar kabul ederdim. Bekledim, bekledim ve sonra dedim ki boş ver gitsin. Başkan olacağım, kendime bir ödül vereceğim. Belki gelecek yıl ödülü alırım, Trump'ı onurlandırırız." dedi.

Kennedy Center'ın başkanlığını da yapan Trump, merkezin önceki Başkan Joe Biden döneminde aşırı sol yönetimlerin elinde yanlış şekillerde kullanıldığını ve kendisinin bu sorunu çözdüğünü savundu.

