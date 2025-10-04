Trump’tan kimsenin aklına gelmeyen hamle: 2026’da başlıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trump’tan kimsenin aklına gelmeyen hamle: 2026’da başlıyor

ABD Başkanı Trump’tan çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Aldığı kararlar ile dünya kamuoyunda sürekli gündem olan Trump şimdi de kendi resmini paraya bastıracak. Yeni paralar 2026 yılında dolaşımda olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, 250’nci kuruluş yıl dönümünü özel bir madeni para ile anmayı planlıyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Donald Trump'ın portresinin yer alacağı 1 dolarlık madeni para 2026 yılında dolaşıma girecek.

Hazine Bakanlığı'nın paylaştığı taslak çizimlere göre, madeni paranın bir yüzünde Trump’ın profilden bir portresi yer alıyor. Diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış halde tasvir edilmiş. Bu görselin hemen yanında ise "Savaş, savaş, savaş" ifadesi dikkat çekiyor. Bu tasarımın henüz nihai olmadığı, kamuoyundan gelecek geri bildirimlerle birlikte netleşeceği bildirildi.

ekran-goruntusu-2025-10-04-125538.png

Şu anda tedavülde olan 1 dolarlık madeni paralarda, kucağında oğlu Jean Baptiste Charbonneau ile yer alan yerli Amerikalı kadın Sacagawea'nın profili bulunuyor. Sacagawea, yaklaşık 1788 yılında, bugünkü Idaho topraklarında dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken Hidatsa kabilesi tarafından kaçırıldı ve Kuzey Dakota’daki Hidatsa köylerine götürüldü.

ekran-goruntusu-2025-10-04-125557.png

SACAGAWEA’NIN TARİHİ ÖNEMİ

1805 yılında bir erkek çocuk dünyaya getiren Sacagawea, Amerikan keşif tarihinin önemli figürlerinden biri oldu. 1803’te Başkan Thomas Jefferson’ın Fransa’dan Louisiana topraklarını satın almasıyla ABD’nin yüzölçümü neredeyse iki katına çıkmıştı. Bu geniş toprakların haritalanması ve sınırlarının belirlenmesi amacıyla Jefferson, kâşif Meriwether Lewis’i görevlendirdi. Sacagawea, bu keşif gezisine rehberlik ederek büyük katkı sağladı.

Son Haberler
Asansör boşluğunda korkunç kaza! İşçi hastaneye kaldırıldı
Asansör boşluğunda korkunç kaza! İşçi hastaneye kaldırıldı
Eski ortak, Erdoğan’ın planına yeşil ışık yaktı!
Eski ortak, Erdoğan’ın planına yeşil ışık yaktı!
IŞİD’li ailenin sınırı nasıl geçtiği ortaya çıktı: 65 yaşındaki vatandaşı öldürmüşlerdi
IŞİD’li ailenin sınırı nasıl geçtiği ortaya çıktı: 65 yaşındaki vatandaşı öldürmüşlerdi
Sessiz tehlikeye erken müdahale! Yüzde 92 başarı
Sessiz tehlikeye erken müdahale! Yüzde 92 başarı
Kadın Golbol Milli Takımı yarı finale yükseldi
Kadın Golbol Milli Takımı yarı finale yükseldi