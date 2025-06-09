Trump'tan Los Angeles için 'kurtarma' talimatı: şehir özgür bırakılacak

Trump, federal ajanlara yönelik saldırıların kararlılıklarını daha da artırdığını belirtti.

'ŞEHİR İSTİLA VE İŞGAL EDİLDİ'

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki duruma ilişkin yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Trump, "Bir zamanlar büyük bir Amerikan şehri olan Los Angeles, yasadışı yabancılar ve suçlular tarafından istila edildi ve işgal edildi," dedi. Şehirdeki şiddet olaylarının, federal hükümetin sınır dışı operasyonlarını engelleme amacı taşıdığını belirten Trump, "Şimdi şiddet yanlısı, isyancı kalabalıklar, sınır dışı etme operasyonlarımızı durdurmak için federal ajanlarımıza saldırıyor ve onları işgal ediyor" ifadelerini kullandı.

Federal hükümetin bu eylemler karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Trump, "Ancak bu kanunsuz isyanlar sadece kararlılığımızı güçlendiriyor" diye ekledi.

BAKANLARA 'GEREKLİ TÜM EYLEMLERİ YAPIN' TALİMATI

Başkan Trump, kabinesindeki kilit isimlere doğrudan emir verdiğini açıkladı. Trump, "İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başsavcı Pam Bondi’ye, diğer tüm ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde, Los Angeles'ı göçmen istilasından kurtarmak ve bu göçmen isyanlarına son vermek için gerekli tüm eylemleri yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

TRUMP SÖZ VERDİ: 'LOS ANGELES ÖZGÜR BIRAKILACAK'

Açıklamasını net bir vaatle sonlandıran Trump, göçmenlik politikaları konusundaki kararlı duruşunu yineledi. Trump, "Düzen yeniden sağlanacak, yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek ve Los Angeles özgür bırakılacak," sözleriyle mesajını tamamlarken, kamuoyuna da "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" dedi.