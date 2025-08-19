Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve yedi Avrupalı liderle birlikte Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirve sırasında mikrofon, Trump'ın bir konuşmasını yakaladı.

Trump, Doğu Salonu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a fısıldayarak, “Bence o (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir anlaşma yapmak istiyor. Bence benim için bir anlaşma yapmak istiyor, anlıyor musun? Kulağa ne kadar çılgınca gelse de” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Macron için, "Onu en başından beri sevdim, şimdi daha da çok seviyorum. Bu iyi, bu alışılmadık" dedi

Trump Hot Mic Moment: "I Think he Wants to Make a Deal, as Crazy as that Sounds"



The leaders then bring up someone (Merz's) tan & height:



Trump: "He's a tall guy"

Meloni: "He's too tall for me"

Trump: "Good looking!"

Meloni: "I never want him near. I prefer Volodomyr."



Macron… pic.twitter.com/PeKQnDGPU4 — RT_India (@RT_India_news) August 19, 2025

Öte yandan İtalya Başbakanı Meloni’nin Almanya Başbakanı Merz hakkındaki sözleri de dikkat çekti. Basın toplantısı başlamadan hemen önce Meloni yerine otururken Almanya Başbakanı Merz, sandalyesini çekerek yardım etti. Meloni ise Merz’in uzun boyuna dikkat çekerek, “Benim için çok uzun" dedi. Trump ise yanıt olarak “Çok iyi görünüyor” dedi. Bunun üzerine Meloni ise “Asla yanımda istemem, Zelenski’yi tercih ederim” dedi.

Trump'ın danışmanı Steve Witkoff, pazar günü CNN'in “State of the Union” programının sunucusu Jake Tapper'a verdiği demeçte, “Bir tür anlaşmaya vardık. ABD'nin (NATO) 5. maddeye benzer bir koruma sunabileceği konusunda, ki bu ilk kez duyduğumuz bir şey. Ruslar da bunu kabul etti” demişti.