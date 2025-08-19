Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu

Kaynak: Haber Merkezi
Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu

ABD Başkanı Trump’ın Washington’daki zirve sonrası miktofon açık kalınca ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. Trump’ın Macron’un kulağına fısıldadığı sözleri herkes duydu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve yedi Avrupalı liderle birlikte Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirve sırasında mikrofon, Trump'ın bir konuşmasını yakaladı.

Trump, Doğu Salonu'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a fısıldayarak, “Bence o (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir anlaşma yapmak istiyor. Bence benim için bir anlaşma yapmak istiyor, anlıyor musun? Kulağa ne kadar çılgınca gelse de” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Macron için, "Onu en başından beri sevdim, şimdi daha da çok seviyorum. Bu iyi, bu alışılmadık" dedi

Öte yandan İtalya Başbakanı Meloni’nin Almanya Başbakanı Merz hakkındaki sözleri de dikkat çekti. Basın toplantısı başlamadan hemen önce Meloni yerine otururken Almanya Başbakanı Merz, sandalyesini çekerek yardım etti. Meloni ise Merz’in uzun boyuna dikkat çekerek, “Benim için çok uzun" dedi. Trump ise yanıt olarak “Çok iyi görünüyor” dedi. Bunun üzerine Meloni ise “Asla yanımda istemem, Zelenski’yi tercih ederim” dedi.

Trump'ın danışmanı Steve Witkoff, pazar günü CNN'in “State of the Union” programının sunucusu Jake Tapper'a verdiği demeçte, “Bir tür anlaşmaya vardık. ABD'nin (NATO) 5. maddeye benzer bir koruma sunabileceği konusunda, ki bu ilk kez duyduğumuz bir şey. Ruslar da bunu kabul etti” demişti.

Son Haberler
Başkan Karlıbel: Bu gidişle ömür geçer, iş bitmez!
Başkan Karlıbel: Bu gidişle ömür geçer, iş bitmez!
Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı
Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı
Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu
Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu
MHP’li Şanlıtürk’ten kritik uyarı: Rekolte düşüyor, fiyat yükseliyor!
MHP’li Şanlıtürk’ten kritik uyarı: Rekolte düşüyor, fiyat yükseliyor!
İstanbul’da sokak ortasında meydan kavgası
İstanbul’da sokak ortasında meydan kavgası