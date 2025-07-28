Trump’tan Moskova Borsası’na soğuk duş

Temmuz ayının son günlerinde Moskova Borsası MOEX endeksi 2.750 puana gerileyerek dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Bu gerilemenin ana nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın Ukrayna ile ateşkese varması için belirli bir tarih koyacağına dair yaptığı açıklama oldu. Trump, henüz detay vermemekle birlikte, Rusya’dan yeniden ihraç edilen ürünlere yönelik gümrük tarifeleri uygulanabileceğini söyledi. Trump’ın bu sözleri doğrudan bir tehdit olarak algılanırken, özellikle enerji sektörü hisselerinde ciddi kayıplara yol açtı.

Trump’ın açıklamaları, piyasalar üzerindeki jeopolitik baskının yeniden arttığını gösteriyor. Özellikle Çin’den gelen enerji talebindeki düşüş ve Avrupa’nın tanker taşımacılığına yönelik yaptırımlarının sıkılaşması, Lukoil, Rosneft ve Gazprom gibi enerji devlerinin satışlarını olumsuz etkiledi. Bu durum da borsa genelinde aşağı yönlü bir eğilimi beraberinde getirdi.

ENERJİ ŞİRKETLERİNDE SATIŞ BASKISI

Rus enerji sektörünün önde gelen firmaları, yeni yaptırım beklentileriyle değer kaybetmeye devam ediyor. Çin’in daha az petrol talep etmesi ve Avrupa’nın deniz yoluyla enerji taşıyan şirketlere uyguladığı yaptırımların sıkılaştırılması, sektörü zora soktu. Lukoil, Rosneft ve Gazprom hisseleri son haftalarda ciddi değer kaybı yaşarken, bu şirketlerin gelecekteki gelir beklentileri de olumsuz yönde revize edildi. Bu üç şirket, uzun süredir Batı yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdürüyordu ancak Trump’ın açıklaması ile birlikte baskı daha da arttı.

MOEX endeksi, küresel hisse senedi piyasalarıyla olan korelasyonunu büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Rus finans sektörü, Batı’nın 2022’den bu yana uyguladığı geniş çaplı yaptırımlarla küresel finansal sistemden neredeyse kopmuş halde. Bu nedenle, dünya genelindeki makroekonomik gelişmelere karşı duyarsız kalan Rus piyasalarında, iç dinamikler ve siyasi açıklamalar daha etkili hale geldi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ GÖRECE DAYANIKLI

Tüm bu çalkantılı gelişmelere rağmen, Moskova’daki bazı bankalar görece olumlu bir tablo çiziyor. Özellikle Sberbank, Ukrayna savaşı öncesindeki fiyat seviyelerine oldukça yakın işlem görüyor. Bunun en önemli nedeni, Rusya Merkez Bankası’nın ticari bankalara kötü kredi senaryosu durumunda destek olabileceğini belirtmesi. Bu açıklama, yatırımcı güvenini kısmen artırarak bankacılık hisselerinin düşüşünü sınırladı.

Sberbank’ın güçlü performansı, finans sektöründe devlet desteğinin etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ayrıca bankaların yurt içi kredi hacmindeki artış, diğer sektörlere kıyasla daha istikrarlı bir gelir akışı sağladı. Ancak bu görece iyimser tablo, yaptırımların etkisinin sınırlı kalacağı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde, Batı’dan gelecek yeni adımlar ve özellikle ABD yönetimindeki değişiklikler, piyasaların seyrini belirleyici olacak.