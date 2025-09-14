Trump’tan NATO ülkelerine mektup

Trump, paylaşımında mevcut Ukrayna-Rusya savaşının kendi politikalarının sonucu olmadığını belirterek, “Bu Trump’ın savaşı değil. Eğer ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı” ifadelerini kullandı. ABD lideri, savaşın devam etmesinden Başkan Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi sorumlu tuttu.



Trump, “Ben sadece bu savaşı durdurmak ve hem Rus hem de Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için buradayım. Sadece geçen hafta 7.118 kişi hayatını kaybetti. Bu çılgınlık!” dedi.



RUSYA'YA YAPTIRIM ÇAĞRISI



Trump, NATO ülkelerine yaptığı çağrıda, şu şartlar yerine getirildiği takdirde Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu ifade etti:



“Tüm NATO ülkeleri Rusya’dan petrol alımını durdurur ve bunu uygulamaya başlarsa, ben de büyük yaptırımlar için hazırım. Bazı müttefik ülkelerin hâlâ Rusya’dan petrol alıyor olması şoke edici ve bu durum NATO’nun pazarlık gücünü zayıflatıyor.”



ÇİN'E YÜZDE 100'E VEREN VERGİ ÖNERİSİ



Trump, mektubunda NATO ülkelerinin Çin’e karşı toplu bir ticaret hamlesi başlatması gerektiğini de savundu. NATO’nun Çin’e yüzde 50 ila yüzde 100 oranında gümrük vergisi koymasını öneren Trump, bu yaptırımların savaş sona erdiğinde kaldırılabileceğini belirtti.



“Çin’in Rusya üzerindeki etkisi çok büyük, hatta neredeyse hâkimiyet kurmuş durumda. Uygulanacak sert gümrük vergileri, bu hâkimiyeti kırmada etkili olacaktır” dedi.



Trump, önerdiği adımların hayata geçirilmesi durumunda Ukrayna’daki savaşın hızla sona ereceğini öne sürerek, “Eğer NATO benim önerilerimi uygularsa, savaş çok kısa sürede bitecek ve binlerce hayat kurtulacak. Aksi takdirde hem benim hem de ABD’nin enerjisi ve kaynakları boşa harcanmış olur” ifadelerini kullandı.

