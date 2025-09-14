Trump’tan NATO ülkelerine mektup

Kaynak: ANKA
Trump’tan NATO ülkelerine mektup

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, NATO ülkelerine ve dünya kamuoyuna hitaben kaleme aldığı bir mektupta dikkat çeken önerilerde bulundu. Trump, Rusya’ya karşı “büyük yaptırımlar” uygulamaya hazır olduğunu belirtti, ancak bunun için NATO ülkelerine iki şart sundu: Rus petrolünü tamamen bırakmaları ve Çin’e yüksek gümrük vergileri uygulamaları.

Trump, paylaşımında mevcut Ukrayna-Rusya savaşının kendi politikalarının sonucu olmadığını belirterek, “Bu Trump’ın savaşı değil. Eğer ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı” ifadelerini kullandı. ABD lideri, savaşın devam etmesinden Başkan Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi sorumlu tuttu.


Trump, “Ben sadece bu savaşı durdurmak ve hem Rus hem de Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için buradayım. Sadece geçen hafta 7.118 kişi hayatını kaybetti. Bu çılgınlık!” dedi.


RUSYA'YA YAPTIRIM ÇAĞRISI


Trump, NATO ülkelerine yaptığı çağrıda, şu şartlar yerine getirildiği takdirde Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu ifade etti:


“Tüm NATO ülkeleri Rusya’dan petrol alımını durdurur ve bunu uygulamaya başlarsa, ben de büyük yaptırımlar için hazırım. Bazı müttefik ülkelerin hâlâ Rusya’dan petrol alıyor olması şoke edici ve bu durum NATO’nun pazarlık gücünü zayıflatıyor.”


ÇİN'E YÜZDE 100'E VEREN VERGİ ÖNERİSİ


Trump, mektubunda NATO ülkelerinin Çin’e karşı toplu bir ticaret hamlesi başlatması gerektiğini de savundu. NATO’nun Çin’e yüzde 50 ila yüzde 100 oranında gümrük vergisi koymasını öneren Trump, bu yaptırımların savaş sona erdiğinde kaldırılabileceğini belirtti.


“Çin’in Rusya üzerindeki etkisi çok büyük, hatta neredeyse hâkimiyet kurmuş durumda. Uygulanacak sert gümrük vergileri, bu hâkimiyeti kırmada etkili olacaktır” dedi.


Trump, önerdiği adımların hayata geçirilmesi durumunda Ukrayna’daki savaşın hızla sona ereceğini öne sürerek, “Eğer NATO benim önerilerimi uygularsa, savaş çok kısa sürede bitecek ve binlerce hayat kurtulacak. Aksi takdirde hem benim hem de ABD’nin enerjisi ve kaynakları boşa harcanmış olur” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Yaya geçidinden yolun karşısına geçen otomobile ceza
Yaya geçidinden yolun karşısına geçen otomobile ceza
Otomobil gece yarısı alev aldı
Otomobil gece yarısı alev aldı
İş makinesinin kardeşlere çarptığı kaza anı ortaya çıktı
İş makinesinin kardeşlere çarptığı kaza anı ortaya çıktı
Torbacılara suçüstü
Torbacılara suçüstü
"İhtiyaç köşesi" öğrenci ve velilerin yüzünü güldürüyor
"İhtiyaç köşesi" öğrenci ve velilerin yüzünü güldürüyor