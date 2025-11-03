ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nijerya'ya askeri bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soru üzerine Trump, "Yani, birçok şey olabilir. Birçok şey planlıyorum" dedi.





Trump, Nijerya'da "rekor sayıda Hristiyan öldürüldüğünü" öne sürerek, bu durumun devam etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Başkan Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş ve Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ile askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

‘BAKALIM VENEZUELA'DA NELER OLACAK’



Venezuela yönetimine uyuşturucu çetelerine karşı harekete geçmesi için süre verip vermediği sorusuna Trump, "Ben işimi yapıyorum, Venezuela veya herhangi bir şeye tarih vermiyorum" yanıtını verdi. Venezuela'ya yönelik saldırı planları olup olmadığı sorulduğunda ise, "Bu nasıl bir soru? Evet, planlarımız var. Çok gizli planlarımız var ama bunu size açıkça kim söyleyebilir ki? Bakalım Venezuela’da neler olacak" diye konuştu.

‘SAVAŞIN KENDİ KENDİNE BİTMESİNİ BEKLEMEK GEREKİR’



Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesine yönelik bir soruya Trump, "Bazen savaşın kendi kendine bitmesini beklemek gerekir" ifadelerini kullandı. Bu konuda kendisi için "bardağı taşıracak son damla" olmadığını söyleyen Trump, Ukrayna'daki savaşın her iki taraf için "çok zor" olduğunu dile getirdi. Rusya'nın Ukrayna'da "belki bir milyon" civarında asker kaybettiğini iddia etti. ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri sağlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Hayır, pek sayılmaz, belki fikrim değişebilir ama şu anda değil" yanıtını verdi.