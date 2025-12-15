ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki evlerinde ölü bulunan ve oğulları tarafından öldürüldükleri iddia edilen ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi için taziye mesajı yayınladı. Yıllardır kendisine muhalif olan Reiner'ın arkasından "Yeteneksiz ve sersemdi" diyerek hakaretler yağdıran Trump, mesajın sonunda ise "Yine de kimse böyle ölmeyi hak etmez" diyerek başsağlığı diledi.

Hollywood'un efsanevi ismi Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ın, oğulları Nick Reiner tarafından işlendiği öne sürülen cinayetle hayatlarını kaybetmesi ABD gündemini sarstı. Ancak asıl tartışma, Rob Reiner'ın en büyük siyasi düşmanı olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social platformundan yaptığı paylaşımla alevlendi. Trump, trajik ölümün ardından bile Reiner'a olan öfkesini gizlemedi.

'YILLARCA BANA SALDIRAN BİR ZAVALLIYDI'

2024 seçimlerinde yeniden başkan seçilen Donald Trump, Reiner'ın ölüm haberinin doğrulanmasından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Meathead (Etyaka - Reiner'ın All in the Family dizisindeki lakabı) Rob Reiner'ın ve eşinin evlerinde vahşice öldürüldüğünü duydum. Rob, yıllarca bana ve MAGA hareketine saldıran, yeteneksiz, radikal solcu bir zavallıydı. Filmleri de siyasi görüşleri kadar berbattı."

'KİMSE KENDİ ÇOCUĞU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEYİ HAK ETMEZ'

Trump, mesajının girişindeki sert hakaretlerin ardından, olayın trajik boyutuna değinerek şaşırtıcı bir manevra yaptı. Başkan Trump açıklamasını şöyle tamamladı:

"Her ne kadar benden nefret etse de ve tam bir kaybeden olsa da, hiç kimse kendi evinde, iddialara göre kendi öz oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülmeyi hak etmez. Bu korkunç bir son. Tanrı günahlarını affetsin, ailesine sabır diliyorum. Çok yazık!"

HOLLYWOOD VE SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Trump'ın taziye ile hakareti harmanlayan bu mesajı, Amerikan kamuoyunda ve Hollywood'da büyük tepki çekti. Reiner'ın yakın dostları ve demokratlar, "Bir insan öldüğünde bile siyasi kinini kusuyor", "Saygısızlığın dibi" yorumlarını yaparken; Trump'ın destekçileri ise Başkan'ın dürüst davrandığını ve her şeye rağmen başsağlığı dilediğini savundu.

Rob Reiner, hayatta olduğu süre boyunca Trump karşıtı en sert Hollywood figürlerinden biriydi ve Trump'ın hapse girmesi için sayısız kampanya yürütmüştü.