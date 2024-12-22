Trump’tan 'Panama Kanalı' için sert mesaj

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Trump’tan 'Panama Kanalı' için sert mesaj

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Panama'yı aşırı ücret talep etmekle suçladı ve Panama Kanalı'nın "kabul edilebilir" bir şekilde yönetilmemesi durumunda kanalın ABD'ye geri verilmesini talep edeceğini belirtti.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Panama tarafından talep edilen ücretler çok saçma. Özellikle ABD’nin Panama’ya sağladığı olağanüstü cömertlik göz önüne alındığında, bu para başkalarının yararı için değil, sadece bizimle ve Panama ile iş birliğinin bir göstergesi olarak verilmiştir. Eğer bu cömert jestin ahlaki ve hukuki ilkelerine uyulmazsa, Panama Kanalı'nın bize tamamen ve sorgusuz sualsiz iade edilmesini talep edeceğiz.”

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Trump, kanalın "yanlış ellere" geçmesine izin vermeyeceğini ve kanalın Çin tarafından yönetilmemesi gerektiğini de vurguladı. Bu açıklama, ABD başkanının egemen bir ülkeyi topraklarını ABD'ye teslim etmeye zorlamasını "nadir bir örnek" olarak değerlendiren ABD medyasının dikkatini çekti. Ayrıca, Trump’ın kavgacı ve tehditkar üslubunun, ABD dış politikasında önemli bir değişimi işaret ettiği belirtildi.

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Panama Büyükelçiliği, konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi.

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ABD, Panama Kanalı’nı büyük ölçüde inşa etmiş ve uzun yıllar boyunca çevreleyen bölgeyi yönetmişti. Ancak 1999 yılında, ortak bir yönetim sürecinin ardından kanalın kontrolünü tamamen Panama’ya devretmişti.

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Trump’tan 'Panama Kanalı' için sert mesaj

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