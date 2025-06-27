Trump'tan piyasaları sallayan açıklama! 'Çin'le anlaşmaya vardık'

Trump, Hindistan ile de kapsamlı bir ticaret anlaşması yapabileceklerini belirtti.

BEYAZ SARAY’DA EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ

Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları için yoğun çalıştıklarını ifade eden Trump, “Herkesin anlaşma yapmak istediğini” söyledi.

“DÜN ÇİN İLE ANLAŞMA İMZALADIK”

Basının daha önce “Gerçekten ilgilenen birileri var mı?” diye sorduğunu hatırlatan Trump, “Daha dün Çin ile imzaladık. Herkesle anlaşma yapmayacağız. Bazılarına sadece bir mektup gönderip ‘Çok teşekkür ederiz, yüzde 25, 35, 45 tarife ödeyeceksiniz.’ diyeceğiz.” şeklinde konuştu.

HİNDİSTAN İLE ANLAŞMA SİNYALİ

“Harika” ticaret anlaşmaları yaptıklarını vurgulayan Trump, Hindistan ile büyük bir anlaşmanın yolda olduğunu ifade etti. “Hindistan’ı açacağız. Çin anlaşmasında ise Çin’i açmaya başlıyoruz. Daha önce asla mümkün olmayan şeyler gerçekleşiyor. Her ülkeyle ilişkimiz çok iyi durumda.” dedi.

TEXAS INSTRUMENTS ABD’DE YATIRIM YAPACAK

Trump, tarifeler sayesinde yapılan yatırımlardan da bahsetti. Çip üreticisi Texas Instruments’ın ABD’de 60 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

FED ELEŞTİRİLERİ SÜRÜYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerine devam eden Trump, “Eğer Fed’de faiz oranlarını biraz düşürecek bir kişi olsaydı, bu faydalı olurdu. Bu adamla mücadele etmemiz gerekiyor, işini yapmıyor.” ifadelerini kullandı.

Trump, faiz oranlarının 2 puan düşürülmesinin 600 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını öne sürdü. “Sadece bir kalem darbesiyle, bir cümleyle 1 trilyon dolar tasarruf edebilirsiniz. En yüksek faiz oranlarından birine sahip olmamız utanç verici. En düşük biz olmalıydık.” diye konuştu.