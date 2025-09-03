Trump'tan Polonya'ya destek sözü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı yeni Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile yaptığı görüşmede, Polonya'daki Amerikan askeri varlığının devam edeceğini ve hatta artırılabileceğini duyurdu. Bu açıklama, Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik eleştirileri sonrasında Avrupa'da yaşanan endişelere cevap niteliği taşıyor.

"POLONYA'NIN YANINDAYIZ"

Görümenin ardından basına açıklamalarda bulunan Trump, Polonya'dan asker çekme gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurguladı. Trump, "Diğer ülkelerle ilgili düşüncelerimiz olsa da, Polonya'nın arkasındayız ve ülkenin savunmasına yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, mevcut askeri varlığın daha da güçlendirilebileceğinin sinyalini verdi.

"AMERİKAN ASKERLERİ TOPLUMUMUZUN PARÇASI"

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise yaptığı açıklamada, 20. ve 21. yüzyılda ilk kez Polonyalıların ülkelerindeki yabancı asker varlığından memnun olduğunu belirterek, "Amerikan askerleri artık toplumumuzun bir parçası" dedi. Nawrocki, Polonya'da konuşlu yaklaşık 10.000 ABD askerinin, özellikle Rusya'ya karşı birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi.

NATO VE RUSYA TEHDİDİ BAĞLAMINDA KRİTİK ZİYARET

Ulusal muhafazakar çizgideki Nawrocki, göreve gelmesinin üzerinden dört hafta geçmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini ABD'ye yaparak dikkat çekti. Polonya, Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın en önemli siyasi ve askeri destekçilerinden biri konumunda. Aynı zamanda Batı'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarında lojistik bir merkez işlevi görüyor. Ülke, kendisini de tehdit altında hissederek savunma harcamalarını Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) %4.7'sine çıkardı.

Trump'ın uzun süredir NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını artırmalarını talep ettiği biliniyor. Nawrocki'nin bu yüksek savunma harcama oranını vurgulamasının, Trump nezdinde olumlu karşılandığı değerlendiriliyor.

POLONYA'DAKİ MEVCUT ABD ASKERİ VARLIĞI

Polonya'da bulunan ABD askerlerinin büyük çoğunluğu, farklı üsler arasında dönüşümlü olarak konuşlandırılıyor. Poznan'da ise kalıcı küçük bir garnizon bulunuyor ve bu birim, ülkedeki tüm ABD askerlerine altyapı desteği sağlıyor. Polonya, uzun süredir topraklarında daha büyük ve kalıcı bir ABD üssü kurulmasını talep ediyor.