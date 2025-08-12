Trump’tan Powell’e tehditli faiz indirim çağrısı!



Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a sert çıktı.Powell’dan “Çok Geç” lakabıyla bahseden Trump, faiz oranlarının derhal düşürülmesi gerektiğini belirtti.



DAVA TEHDİDİ

Öte yandan Donald Trump, eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin’i de hedef alarak, “Powell’ı bu göreve iten kişi” olarak nitelendirdi ve Powell’ın her zaman geç adım atarak “hesaplanamaz” zarara yol açtığını iddia ileri sürerek, ekonominin “Powell ve kayıtsız Yönetim Kurulu’nu aşacak kadar” güçlü olduğunu savundu.

Buna rağmen Powell’a karşı büyük bir dava açılmasına izin vermeyi düşündüğünü belirten Trump Söz konusu davanın, Fed binalarının inşaat yönetimiyle ilgili olduğunu söyleyen Trump, “Üç milyar dolar harcanmış. Oysa bu iş 50 milyon dolarlık bir tadilatla halledilebilirdi. Hiç iyi değil!” ifadelerini kullandı.