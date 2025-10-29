ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Tokyo’da iş insanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Trump toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında sert sözler sarf etti. Fed’in bu hafta gerçekleştireceği toplantı öncesi kritik açıklamalarda bulunan nTrump, Powell’ın görevden ayrılmasına sadece birkaç ay kaldığını belirtti.

Trump, “Fed’in başında beceriksiz bir isim var. Kötü bir Fed yöneticisine sahibiz ama birkaç aya orada olmayacak, yerine yeni birini getireceğiz” ifadelerini kullandı. Powell’ın görev süresi Mayıs ayında sona eriyor.

Cumhuriyetçi lider, Fed başkanlığı için düşündüğü isimlerden birinin Hazine Bakanı Scott Bessent olduğunu ancak Bessent’in bu teklifi reddettiğini belirtti. Trump, “Onu Fed için düşünüyordum ama bu işi istemiyor. Hazine’de olmayı seviyor, bu yüzden onu ciddi şekilde değerlendirmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

5 FİNALİST BELİRLENDİ



Bessent ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed başkanlığı için beş finalistin belirlendiğini ifade etti:

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, eski Fed Guvernörü Kevin Warsh, mevcut Fed Guvernörü Christopher Waller, Fed Denetim Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder.

Bessent’in, aralık itibariyle Trump’a nihai aday listesini sunması öngörülüyor.

Öte yandan, Fed yetkililerinin bu hafta yapacakları toplantıda, iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı önlemek amacıyla bu yıl ikinci kez kısa vadeli faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.