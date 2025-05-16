Trump'tan Putin ile görüşme açıklaması: 'Önce torunumu göreceğim'

Kaynak: ANKA
Trump'tan Putin ile görüşme açıklaması: 'Önce torunumu göreceğim'

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’dan ayrılırken yaptığı açıklamada, ayarlayabildikleri anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi. Trump, bu hafta gündeme gelen İstanbul’da Putin’le görüşme olasılığı üzerine ’’Buradan çıkıp giderdim. Ama güzel torunumu görmek istiyorum’’ dedi.

ABD Başkanı kızı Tiffany’nin doğum yapması nedeniyle ABD’ye dönerek ailesiyle zaman geçirmek isteğini, dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşemeyeceğini belirtti. Trump, "Buradan çıkıp giderdim. Ama güzel torunumu görmek istiyorum. Bir erkek torun, onunla olacağız" dedi. ABD Başkanı, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

’’Herkes Putin gidiyor, Zelenski gidiyor dedi. Ben de ‘Eğer ben gitmezsem, garanti ederim Putin de gitmez’ dedim ve gitmedi. Bunu anlıyorum. Biz bu işi halledeceğiz, bu işi bitireceğiz. Artık bunun zamanı geldi. Her hafta ortalama 5 bin genç öldürülüyor ve biz bu işi bitireceğiz.’’

Bölgedeki krizlere yönelik yeni bir diplomatik girişim başlatılabileceğinin sinyalini veren ABD Başkanı ’’Dünya şu anda çok daha güvenli bir yer ve bence iki ya da üç hafta içinde çok daha çok daha güvenli bir yer olabilir. Burada bazı durumları ele alacağız. Çok ciddi durumlarımız var. Gazze’ye bakıyoruz, orasıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Birçok insan aç. Çok kötü şeyler oluyor’’ dedi.

Son Haberler
Türkiye'nin 27 tarihi mekanı geceleri de ziyarete açılıyor! Tarih belli oldu
Türkiye'nin 27 tarihi mekanı geceleri de ziyarete açılıyor! Tarih belli oldu
Wirtz savaşları başladı: Fiyatı dudak uçuklatıyor
Wirtz savaşları başladı: Fiyatı dudak uçuklatıyor
CHP'den AKP'nin kanun teklifine tepki: Şanlı Türk ordusuna yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesidir bu
CHP'den AKP'nin kanun teklifine tepki: Şanlı Türk ordusuna yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesidir bu
İstanbul’da yaşamak için 4 asgari ücret bile yetmiyor
İstanbul’da yaşamak için 4 asgari ücret bile yetmiyor
Zehir tacirleri binlerce uyuşturucuyla yakalandı!
Zehir tacirleri binlerce uyuşturucuyla yakalandı!