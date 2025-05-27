Trump'tan Putin'e ağır sözler!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump'tan Putin'e ağır sözler!

ABD Başkanı Trump, Putin'i hedef alarak, "Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ateşle oynadığını" ifade ederek, "Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı. Trump, "Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır. Yani gerçekten kötü. Ateşle oynuyor" dedi.
Trump'ın açıklaması Rusya'nın 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya 298 insansız hava aracı ve 69 füze ile düzenlediği son saldırınının ardından geldi. Söz konusu saldırı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana en büyük saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

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