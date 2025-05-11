Trump’tan Putin’e ateşkes yanıtı

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Trump’tan Putin’e ateşkes yanıtı

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ateşkes açıklamasına yanıt verdi. Trump, ““Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün!” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşında üçüncü kez ateşkes açıklaması ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklama geldi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Rusya ve Ukrayna için muhtemelen çok büyük bir gün! Bu bitmek tükenmek bilmeyen ‘kan gölü’ umarız ki sona ererken kurtarılacak yüz binlerce hayatı düşünün” ifadelerini kullandı.

“Bu tamamen yeni, çok daha iyi bir dünya olacak” değerlendirmesini yapan Trump, “Bunun olmasını sağlamak için her iki tarafla da birlikte çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden inşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Büyük bir hafta yaklaşıyor” diye konuştu.

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