Trump'tan Putin'e dikkat çeken çağrı: Gerginliği düşür

Kaynak: AA
Trump'tan Putin'e dikkat çeken çağrı: Gerginliği düşür

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Trump, Putin'e içinde bulunduğu savaş için gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

The Washington Post'un, görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı habere göre, ikili, seçimlerin ardından 7 Kasım'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Putin'e "Washington'ın, Avrupa'da önemli bir askeri mevcudiyeti" bulunduğunu söyledi.

ABD'nin seçilen başkanı Trump, Putin'e Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısında bulundu.

Ukrayna yönetimi, telefon görüşmesi hakkında bilgilendirildi.

Putin, 7 Kasım'da Trump'ı tebrik etmiş, kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Trump, seçim kampanyası sürecinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia etmişti.

Son Haberler
Galatasaray-Samsspor maçındaki penaltı kararları doğru mu? Eski hakemlerden net yorumlar geldi
Galatasaray-Samsspor maçındaki penaltı kararları doğru mu? Eski hakemlerden net yorumlar geldi
Erzurum'da Ekim'de 146 trafik kazası: Can kaybı arttı
Erzurum'da Ekim'de 146 trafik kazası: Can kaybı arttı
Demir depolayan besinler ortaya çıktı! İşte uzmanların dedikleri...
Demir depolayan besinler ortaya çıktı! İşte uzmanların dedikleri...
Otomobil üretiminde düşüş
Otomobil üretiminde düşüş
İsrail'e petrol sevkiyatı iddiasına Bakanlıktan yalanlama
İsrail'e petrol sevkiyatı iddiasına Bakanlıktan yalanlama