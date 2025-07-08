Trump'tan Putin'e rest: "Kendilerini savunmak zorundalar"

Başkan Trump, 7 Temmuz 2025 Pazartesi akşamı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile akşam yemeği öncesinde yaptığı açıklamada, "Daha fazla silah göndereceğiz. Kendilerini savunabilmeliler" dedi. Ukrayna'nın çok ağır darbeler aldığını belirten Trump, öncelikli olarak savunma silahları gönderileceğini vurguladı. Bu açıklama, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkilinin, askeri harcamalar ve dış ülkelere yönelik Amerikan desteği kapsamında hava savunma füzeleri de dahil olmak üzere bazı silah sevkiyatlarının geçici olarak durdurulduğunu belirtmesinin ardından geldi. Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından onaylanan bu kararın, "Amerika'nın çıkarlarını önceliklendirme" amacıyla alındığı açıklanmıştı.

PENTAGON'UN ÇİN ODAKLI SAVUNMA YAKLAŞIMI

Yardımların durdurulması kararının arkasında, Pentagon'un Çin'e odaklanma ve Pasifik'teki potansiyel çatışmalara hazırlıklı olma çabasının yattığı belirtiliyor. Pentagon'un politika şefi Elbridge Colby, "Savunma Bakanlığı, trajik savaşı sona erdirme hedefi doğrultusunda Ukrayna'ya askeri yardım sağlamak için Başkana güçlü seçenekler sunmaya devam ediyor. Aynı zamanda, Bakanlık, ABD kuvvetlerinin idarenin savunma öncelikleri için hazır olmasını sağlarken bu amaca ulaşma yaklaşımını titizlikle inceliyor ve uyarlıyor" ifadelerini kullandı. Colby'nin, ABD'nin askeri kaynaklarını Çin tehdidine karşı Asya'ya kaydırmayı savunan bir "realist" olduğu biliniyor. Bu bağlamda, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların azaltılmasının ABD'nin Çin'e odaklanmasını riske attığı görüşünü benimsiyor.

RUSYA'DAN DEĞERLENDİRME VE UKRAYNA'NIN ÇAĞRISI

Rusya, ABD'nin bazı sevkiyatları durdurma kararını memnuniyetle karşılamış ve bunun ABD'nin yeterli silaha sahip olmamasından kaynaklandığını iddia etmişti. Ancak Pentagon sözcüsü Sean Parnell, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın talimatıyla, Savunma Bakanlığı, Ukraynalıların kendilerini savunabilmelerini sağlamak için ek savunma silahları gönderecek" dedi.

ABD, 2022 Şubat'ında Rusya'nın tam ölçekli işgalini başlatmasından bu yana Ukrayna'ya 66,9 milyar doların üzerinde askeri yardım sağlayan en büyük tek ülke konumunda. Bu yardımlar arasında hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, roketatarlar, radarlar, tanklar ve tanksavar silahları bulunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, özellikle yoğunlaşan Rus hava saldırılarının ardından Batılı müttefiklere hava savunma sistemlerini güçlendirmeleri yönünde çağrıda bulunuyordu.

TRUMP'IN PUTİN MEMNUNİYETSİZLİĞİ

Yeni silah gönderme kararı, Trump'ın geçtiğimiz hafta hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Zelenskiy ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinin ardından geldi. Trump, Putin ile yaptığı görüşmeyi "hayal kırıklığı verici" olarak nitelendirmiş ve ateşkes konusunda "ilerleme kaydedilmediğini" söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump ile yaptığı son görüşmenin şimdiye kadarki en iyi ve "en verimli" görüşme olduğunu belirtmişti. Trump ayrıca 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Başkan Putin'den hiç memnun değilim" diyerek Rus lidere olan hoşnutsuzluğunu yineledi.