Trump’tan Putin’e son çağrı: Ukrayna askerlerinin hayatını bağışla

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trump’tan Putin’e son çağrı: Ukrayna askerlerinin hayatını bağışla

ABD Başkanı Trump, Putin ile yaptığı görüşmede, Ukrayna askerlerinin hayatlarının bağışlanması için Putin’e çağrı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

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Putin ile dün "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, "Bu korkunç ve kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek" ifadesini kullandı.

Trump ile Putin görüşecekTrump ile Putin görüşecek

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Trump, şu anda binlerce Ukrayna askerinin Rus ordusu tarafından tamamen çevrelendiğini, çok kırılgan ve kötü durumda olduklarını aktararak, "⁠Putin'den Ukrayna askerlerinin hayatını bağışlamasını istedim. Yoksa 2'nci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş düzeyde korkunç bir katliam olur. Tanrı hepsini korusun" dedi.

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