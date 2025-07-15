ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Savaşı sonlandırılmazsa yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamasına rağmen, Moskova Borsası yüzde 2,7 yükseldi. Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuşan Trump, Avrupa'nın finanse edeceği yeni silah sevkiyatlarını duyururken, 50 gün içinde yürürlüğe girecek olan gümrük vergileriyle Rusya’yı köşeye sıkıştırma planını açıkladı.

Ancak Moskova’daki beklenti, daha sert yaptırımlardı. Bu nedenle Rus piyasaları, açıklamayı tehditten çok zaman kazandıran bir manevra olarak değerlendirdi. Üstelik yaptırımların devreye girmesine 50 gün olması, Kremlin’e yeni karşı hamleler geliştirmek için manevra alanı sağlıyor.

KREMLİN: "EVET AMA…"

Trump’ın göreve döndüğü ocak ayından bu yana Ukrayna'daki savaşı bitirme hedefi dış politikasının merkezindeydi. Moskova ise aylardır, “Evet ama” diyerek barış çağrılarına yanıt veriyor. Mart ayında Kremlin, Trump’ın kapsamlı ateşkes önerisini memnuniyetle karşılamış, ancak Batı’nın Ukrayna’ya askeri desteğini sona erdirmesini, Kiev’in seferberliğinin durdurulmasını istemişti.

Kremlin, savaşı Batı'dan gelen güvenlik tehdidine karşı bir savunma hamlesi olarak tanımlamayı sürdürüyor. Ancak Şubat 2022’de Ukrayna’yı topyekûn işgal eden taraf Rusya'ydı. Bu hamle, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en büyük kara savaşını başlattı.

“BARIŞ İSTİYORUZ AMA BİZİM ŞARTLARIMIZLA”

Rusya, Batı’nın silah gönderimlerinin kesilmesini barışın ön şartı olarak öne sürüyor. Ancak Trump’ın son açıklamaları, bu şartların kabul edilmeyeceğini netleştirdi. ABD Başkanı, Putin’in barışa yanaşmamasından rahatsız olduğunu açıkça ifade etti. Fakat bu rahatsızlık karşılıklı. Moskova merkezli Moskovsky Komsomolets gazetesi, “Trump açıkça büyüklük hayalleri kuruyor. Üstelik ağzı da oldukça büyük” sözleriyle tepki gösterdi.

Kremlin, savaş sahasında inisiyatifi elinde tuttuğunu düşünüyor ve barışı sadece kendi dikte edeceği koşullarda istiyor. Trump yönetimi, bu süreçte Rusya’yı teşvik etmek için tehditlerden çok uzlaşı arayışına öncelik verdi. Ancak Washington’dan yükselen yeni ton, sabrın tükendiğini gösteriyor.