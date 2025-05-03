Trump'tan 'ruhani lider' paylaşımı! Yeni hedefi belli oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Katolik Kilisesi'nin 267'nci lideri seçim ile belirlenecek.

Yeni liderin kim olacağına dair tartışmalara ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu.

"PAPA OLMAK İSTERDİM"

Başkanlığa geldiği günden bu yana aldığı karar ve açıklamalar ile dikkat çeken Trump, Papa'nın yerine geçmek istediğini belirtmişti.

Bu açıklamasının üstüne Trump, yapay zeka ile kendisini Papa olarak gösteren bir görsel paylaştı.

Trump, kendisine yöneltilen "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz" yanıtını vermişti.

Yeni Papa seçim süreci 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde başlayacak.

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