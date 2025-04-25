Trump'tan 'Rümeysa' açıklaması! ABD'de tutuklanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralmasının 100'üncü günü vesilesiyle ABD merkezli Time dergisine verdiği ve bugün yayımlanan röportajında ABD’de tutuklanan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’in davasından haberi olmadığını ifade etti.

"ÖZTÜRK DAVASINDAN HABERİM YOK"

ABD Başkanı Rümeysa Öztürk davasından haberi olmadığını söyledi

ABD’de tutuklanan Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün davasına ilişkin ABD Başkanı, davadan haberdar olmadığını söyledi. Trump ayrıca Adalet Bakanlığı’ndan Öztürk’e karşı ellerindeki kanıtları açıklamasını isteyebileceğini “Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacağını” belirtti.

Trump ayrıca, "Kırım Rusya’da kalacak ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bunun farkında" dedi.

ABD Başkanı Ukrayna’nın NATO’ya katılma arzusunun savaşın başlıca nedeni olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barışı sağlayabilecek kişi olduğunu söyleyen Trump, “Onunla müzakere edebilecek tek kişi benim… Müzakerelerde epey yol katettik” dedi.

Zelenski bu hafta, Kırım’ın Rusya’ya bırakılması önerisini reddettiğini belirten açıklamalarda bulunmuş ve Avrupalı müttefiklerinin de desteğini almıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, bu hafta Londra’da gerçekleştirilen Ukrayna konulu müzakerelerde Ukrayna heyetinin, barış görüşmelerinin temel ilkeleri arasında ‘Rusya’nın işgal ettiği hiçbir toprak parçasındaki egemenliğinin tanınmayacağı’ şartının yer aldığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Kırım'ın 2014 yılında ilhak edildiğini ve Kiev’in bu dönemde Rusya’nın ilhakına askeri düzeyde tepki göstermediği gerekçesiyle Kiev'in tutumunu eleştirmişti.

“İRAN’LA SAVAŞA SÜRÜKLENMEYİZ”

Trump, Beyaz Saray’ın Tahran’ın nükleer programı konusunda İran’la yürüttüğü görüşmelere değinerek, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan veya İran’ın dini lideri Ali Hamaney ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Trump, olası bir askeri çatışmada İsrail’e destek verebileceklerini belirtirken, “Başbakan Netanyahu beni savaşa sürüklemeyecek” ifadelerini kullandı. Tahran’la savaşmaktan ziyade bir anlaşmayı tercih ettiğini vurguladı.

İran heyeti ile ABD heyeti arasındaki üst düzey görüşmelerin üçüncü turunun yarın Umman’da yapılması bekleniyor. Daha önceki Muskat ve Roma görüşmeleri olumlu ve yapıcı olarak değerlendirilmişti.

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisini aradığını ve Washinton’un Çin’le gümrük tarifeleri konusunda anlaşma sağlamak amacıyla aktif müzakereler yürüttüğünü söyledi.

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