Trump'tan Rusya'ya yaptırım tehdidi! Ortalık çok fena karışacak

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi. Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Rutte ve Trump kameralar karşısına geçti.

"RUSYA'YA AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tehditler savuran Trump, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, Moskova'ya sert vergiler uygulanacağını söyledi.

Trump, "Rusya'dan memnun değilim. Mutsuzum. Ukrayna ile barış anlaşması olmazsa 50 gün içinde Rusya'ya çok sert yaptırımlar, ikincil gümrük vergilerini uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapılacağını açıkladı.