Trump'tan sert hamle! 12 ülkeye ABD kapılarını tamamen kapattı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde yoğun tartışmalara neden olan seyahat yasaklarına bir yenisini ekledi. Trump’ın imzaladığı ve pazartesi gece yarısından itibaren uygulanacak yeni başkanlık kararnamesiyle, 12 ülkenin vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri’ne girişi engellendi.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİYLE YASAK

Kararnameye göre, Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş yapamayacak.

Trump, bu yasağı “ulusal güvenlik” gerekçesiyle aldığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Güvenli ve güvenilir bir şekilde denetleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç kabul edemeyiz... Bu nedenle Yemen, Somali, Haiti, Libya ve diğer birçok ülke için seyahat kısıtlamaları getiren yeni bir kararname imzalıyorum.”

7 ÜLKEYE DAHA KISITLAMA

Trump’ın aynı kararname kapsamında Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela’dan gelen kişilere çeşitli giriş kısıtlamaları getirildiği belirtildi. Ancak bu kısıtlamaların, geçerli vizesi olan kişileri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde daimi ikamet izni bulunanları kapsamadığı duyuruldu.

İKİNCİ KEZ BENZER YASAK

Trump, ilk başkanlık döneminde 2017 yılında da benzer bir kararnameyle İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamıştı. Daha sonra bu listeye Kuzey Kore, Venezuela ve Çad eklenmişti. Söz konusu yasak, 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi tarafından anayasal bulunarak onaylanmıştı.