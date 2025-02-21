Trump'tan skandal Gazze çıkışı! İşgale adete çanak tuttu

Kaynak: İHA
Trump'tan skandal Gazze çıkışı! İşgale adete çanak tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda Gazze planına değinerek, "Burası harika bir yer. İsrail'in buradan neden vazgeçtiğini bilmiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e Gazze Şeridi’ne ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Trump, "bölgedeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik" planına Ürdün ve Mısır'ın karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek, "Ürdün ve Mısır'a yılda milyarlarca dolar ödüyoruz ve bunu söylemelerine biraz şaşırdım" dedi.

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Gazze planının "gerçekten işe yarayan plan" olduğunu kaydeden Trump, "Ama bunu zorlamıyorum, sadece arkama yaslanıp tavsiye edeceğim. Sonra ABD bölgenin sahibi olacak. Hamas olmayacak, kalkınma olacak ve temiz bir tabakla her şeye yeniden başlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’ndeki halka seçim hakkı verildiği takdirde bölgeyi terk etmek isteyeceklerini iddia eden Trump, "Burası harika bir yer. İsrail'in buradan neden vazgeçtiğini bilmiyorum. Neden vazgeçtiler?" şeklinde konuştu.

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