Trump’tan tartışma yaratacak ordu açıklaması!



ABD Başkanı Donald Trump, askeri akademi West Point’in mezuniyet törenine katıldı. Ordu futboluna ev sahipliği yapan Michie Stadyumu’ndaki törende konuşan Trump, subay adaylarını akademik ve fiziksel başarılarından dolayı tebrik etti. ABD ordusunun gücünün kendi liderliği sayesinde yeniden inşa edildiğini söyleyen Trump, "Birazdan insanlık tarihinin en seçkin ve en köklü askerî akademisinin mezunları olacaksınız. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük ve en güçlü ordunun subayları olacaksınız. Bunu biliyorum çünkü o orduyu ben yeniden inşa ettim, orduyu ben güçlendirdim. Bunu ilk dönemimde kimsenin yapmadığı şekilde yaptık" dedi.

"DİKKAT DAĞITICI UNSURLARI ORTADAN KALDIRIYORUZ"

ABD Başkanı, "Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyoruz ve ordumuzu asli görevine; düşmanlarını ezmeye, düşmanlarını öldürmeye ve büyük bayrağımızı daha önce hiç savunulmadığı kadar savunmaya odaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasında hafta başında açıkladığı "Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi’ne de değinerek, "Altın Kubbe Füze Savunma Sistemi'ni anavatanımızı ve West Point’i saldırılardan korumak için inşa ediyoruz. Ve bu sistem, ben görevden ayrılmadan önce tamamlanacak" şeklinde konuştu.

"KULLANMAK ZORUNDA KALMAMAYI UMUT EDİYORUZ"

Trump, salı günü yaptığı açıklamada Altın Kubbe’nin karadan, denizden ve uzaydan fırlatılabilecek tehditlere karşı önleyici kabiliyete sahip olacağını açıklamıştı. Trump, "Düşünün, mermileri havada vurabiliyorsunuz. Bu teknoloji şimdiye kadar yapılanların çok ötesinde" ifadelerini kullanarak, sistemin ABD topraklarına dönük saldırı risklerini büyük oranda azaltacağını belirtmişti. Sistemin caydırıcı olduğunu vurgulayan Trump, "Kullanmak zorunda kalmamayı umut ediyoruz. Ancak tehditler karşısında hazırlıksız kalamayız" açıklamasında bulunmuştu.