Trump'tan tüm dünyayı korkutan açıklama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump'tan tüm dünyayı korkutan açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili " Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev’in açıklamaları üzerine, bu sözlerin sadece laf değil, daha fazlası olabileceği ihtimaline karşı iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı ve mevcut Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in açıklamalarını 'kışkırtıcı' olarak değerlendirdi ve Truth Social platformu üzerinden açıklama yaparak Medvedev’in son açıklamalarına yanıt verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımı şu şekilde, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine, bu aptalca ve kışkırtıcı açıklamaların daha da ileri gitmesi ihtimaline karşı, uygun bölgelere iki Nükleer Denizaltı konuşlandırılmasını emrettim. Sözler çok önemlidir ve çoğu zaman beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Umarım bu da onlardan biri olmaz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

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