Trump'tan tüm dünyayı korkutan açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı ve mevcut Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in açıklamalarını 'kışkırtıcı' olarak değerlendirdi ve Truth Social platformu üzerinden açıklama yaparak Medvedev’in son açıklamalarına yanıt verdi.

Trump’ın başı dertte! ABD bu haberle çalkalanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımı şu şekilde, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine, bu aptalca ve kışkırtıcı açıklamaların daha da ileri gitmesi ihtimaline karşı, uygun bölgelere iki Nükleer Denizaltı konuşlandırılmasını emrettim. Sözler çok önemlidir ve çoğu zaman beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Umarım bu da onlardan biri olmaz. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"