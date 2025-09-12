Trump'tan tüm dünyayı korkutan tehdit!

Kaynak: Haber Merkezi
Trump'tan tüm dünyayı korkutan tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir canlı yayında Ukrayna savaşıyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'i tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yerel saatle sabaha karşı katıldığı Fox News canlı yayınında Ukrayna savaşına ilişkin, Putin ile ilgili, "Sabrımız tükeniyor, hem de çok hızlı bir şekilde" dedi.

ZELENSKİ'Yİ DE ELEŞTİRDİ

Trump, Putin’e karşı sabrının tükendiğini bir kere daha vurgulamasına karşın, “Tango için iki kişi gerekir” diyerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de Putin’le aynı anda görüşmeye hazır olmadığını söyledi.

Trump, “Bu inanılmaz. Putin görüşmek istediğinde Zelenski istemedi. Zelenski istediğinde Putin istemedi. Şimdi Zelenski istiyor ama Putin soru işareti. Çok, çok sert bir tavır sergilememiz gerekecek” dedi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA SEBEP OLUR MU?

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim başta ABD olmak üzere diğer dünya ülkelerini de oldukça geriyor. Yaşanan gelişmeler sonrası Trump’ın Putin’e sert çıkışı olası bir ABD – Rusya savaşının üçüncü dünya savaşına sebep olacağına dair söylentileri beraberinde getiriyor.

Son Haberler
Mucize besin: Şeker hastalarının yeni gözdesi! Tok tutuyor ve kan şekerini dengeliyor
Mucize besin: Şeker hastalarının yeni gözdesi! Tok tutuyor ve kan şekerini dengeliyor
İspanyollar istemedi İsrailli sporcular çekildi
İspanyollar istemedi İsrailli sporcular çekildi
Park halindeki TIR’a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Park halindeki TIR’a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
İnönü Mağarası’nın içinde bulundu! Gizemi 5 bin yıl sonra çözüldü! Isınmak için yaktılar iyileşmek için içtiler
İnönü Mağarası’nın içinde bulundu! Gizemi 5 bin yıl sonra çözüldü! Isınmak için yaktılar iyileşmek için içtiler
Kahverengi kokarca mücadelesinde yeni hamle
Kahverengi kokarca mücadelesinde yeni hamle