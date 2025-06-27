Trump’tan tüm dünyayı korkutan titreten açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. İran'ın görüşmek istediğini söyleyen Trump, "Uluslararası Atom Enerji ajansı ya da saygı duyduğumuz birisinin İran'da denetim yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İRAN NÜKLEERİ DÜŞÜNMÜYOR"

Trump, İran’ın şu anda nükleer meseleyi ikinci plana attığını savunarak, “İran ve İsrail tükendi. İran’ın en son düşündüğü şey nükleer mesele. Bölge tam bir kaos içinde” dedi. Tahran'ın şu anda bölgedeki çatışma ve ekonomik sorunlarla boğuştuğunu ileri süren Trump, bu nedenle nükleer programın öncelik olmaktan çıktığını öne sürdü.

"BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYORLAR"

İran'ın diplomasiye açık olduğu izlenimini paylaşan Trump, “İran bizimle görüşmek istiyor. Biz de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ya da güvendiğimiz bir kurumun İran'da denetim yapmasını istiyoruz” dedi. Trump, denetimlerin şeffaflık açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

İRAN'A BOMBALAMA TEHDİDİ

Trump’ın en dikkat çeken sözleri ise İran’ın nükleer faaliyetlerine dönme ihtimaliyle ilgili oldu. “Eğer İran’ın bomba yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu ortaya çıkarsa, hiç tereddüt etmeden İran’ı tekrar bombalarım” diyerek sert bir uyarıda bulundu.

HAMANEY'E SESLENDİ

İran dini lideri Ali Hamaney’e de seslenen Trump, “Sen büyük inanca sahip bir adamsın. Gerçeği söylemelisin. Feci şekilde dayak yediniz” diyerek İran’ın son dönemde ciddi askeri kayıplar yaşadığını öne sürdü. Trump ayrıca İsrail’in de bölgede ağır darbeler aldığını söyledi.

Orta Doğu’daki durumun içinden çıkılamaz hale geldiğini belirten Trump, hem İran’ın hem de İsrail’in mevcut çatışmalardan yorgun düştüğünü ifade etti. Bölgenin genel olarak “tam bir kaos içinde” olduğunu dile getiren Trump, bu ortamda yeni bir nükleer kriz yaşanmasının tüm taraflar için yıkıcı olacağını vurguladı.