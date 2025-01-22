Trump'tan Türk şirketlerini ilgilendiren karar! Yatırım fırsatları doğacak

Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna resmen oturmasıyla ABD siyasetinde yeni dönem başlarken, Türk şirketler de bu ülkede yeni yatırım fırsatlarının peşine düşecek. ABD hükümetinin yürüttüğü “SelectUSA” programı kapsamında Ankara’da düzenlenecek “Roadshow” toplantılarında, Türk firmalarına ABD’nin 6 eyaletindeki yatırım fırsatları hakkında bilgi verilecek. Hukuk, finans ve vize alanlarında Türk firmalarına yol gösterecek toplantılarda Amerikalı firmalarla Türk şirketler arasında doğrudan temas imkanı sağlanacak, savunma sanayi firmaları için de özel oturumda bilgilendirme yapılacak. Edinilen bilgiye göre, ABD’ye doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeyi, yeni iş bağlantıları kurmayı ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen ABD hükümetinin “SelectUSA” programı kapsamında Ankara’da “Roadshow” toplantıları düzenlenecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD’nin Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle yapılacak toplantılarda; Türk firmaları Georgia, Maryland, Michigan, Ohio, Güney Carolina, Virginia eyaletlerindeki yatırım fırsatları hakkında bilgilendirilecek.

VİZE VE HUKUK DESTEĞİ

Hukuk, finans, vize ve muhasebe alanlarında Türk firmalarına ABD’ye açılma süreçlerinde destek sağlayabilecek Amerikan hizmet sektörü firmaları da delegasyonda yer alacak. Eyalet ve firma temsilcileri ile networking imkanı sağlanacak. Savunma sanayi firmaları için özel oturumda bilgilendirme yapılacak etkinliklerde, ABD’de büyümenin ipuçları, Amerikalı firmalar tarafından paylaşılacak.

TRUMP’TAN RADİKAL EKONOMİ ADIMLARI

Donald Trump, ABD’de ikinci başkanlık dönemine ekonomi alanında da hızlı bir başlangıç yaptı. Trump Kanada ve Meksika’ya 1 Şubat’tan itibaren yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi. Yemin ettikten birkaç saat sonra iki büyük ABD ticaret ortağını ABD’ye yasadışı göçü ve uyuşturucu kaçakçılığını durdurmamakla suçlayan Trump, gümrük vergilerini 1 Şubat’ta yürürlüğe koymayı düşündüğünü de sözlerine ekledi. TikTok yasağını 75 gün erteleyen bir kararname imzalayan Trump, “TikTok, genç kullanıcılarla ilgili önemli bir platform. Ancak Çin’in buradan bilgi toplamasına izin veremeyiz. Bu konuda kararı biz vereceğiz” dedi. Trump, Oval Ofis’te Biden yönetiminin birçok politikası ve kararını geri çeviren bir dizi başkanlık emri imzaladı. Yapay zekanın risklerini azaltmayı hedefleyen düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

SEKTÖRLER HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK!

Toplantıda Maryland eyaletinin temsilcisi savunma, depo ve lojistik yenilenebilir enerji yatırımları hakkında bilgi verirken, Michigan temsilcisi ise otomotiv, savunma ve havacılık, temiz enerji ve sanayi 4.0 ve yapay zeka dahil olmak üzere ileri üretim hakkında sunum yapacak. Georgia temsilcisi tarım işletmeciliği, otomotiv, yenilenebilir enerji; Ohio eyaleti imalat (havacılık, otomotiv), sağlık (tıbbi cihazlar, Ar-Ge), enerji ve kimya; South Carolina temsilcisi havacılık, otomotiv, yaşam bilimleri, tarım işletmeciliği ve lojistik; Virginia temsilcisi ise havacılık ve savunma sanayi, otomotiv, elektrikli araç ve batarya üretimi, gıda, içecek ve ambalaj endüstrileri, veri merkezleri, yarı iletkenler ve kuantum hesaplama, alternatif enerji sektörleri (nükleer, açık deniz rüzgar enerjisi) başta olmak üzere ABD’deki sektörler hakkında bilgi verecek.

STARTUP’LAR AÇILACAK

“SelectUSA” programı kapsamında ayrıca, 2-3 yıl içinde ABD pazarına açılmayı planlayan uluslararası teknoloji startuplarına hizmet eden “SelectUSA Tech” alt başlığı yer alırken, teknoloji sektöründeki uluslararası kadın firma yetkilileri, girişimciler ve yöneticiler için “Select Global Women In Tech” platformu da bulunuyor.