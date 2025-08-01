Trump’tan Türkiye’ye ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Trump, tarife oranlarında değişikliğe gidilmesini öngören kararnameye imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla Trump tarafından imzalanan kararnameyle bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye'ye yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Söz konusu tarife oranları, kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ayrıca bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor.