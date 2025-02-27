Trump'tan Ukrayna'nın NATO üyeliğine veto!

Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili bir soruya, "Bu olmayacak" şeklinde net bir yanıt verdi.

"UKRAYNA, NATO'YA ÜYE OLMAYACAK"

İki lider, basın toplantısına geçmeden önce gazetecilerle Ukrayna konusunu ele aldı. Trump, Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri almak için mücadele edeceğini belirtirken, “Ukrayna NATO’ya üye olmayacak” dedi.

Başbakan Starmer ise, barış anlaşmasının kalıcı olup olmayacağına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

"HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin Beyaz Saray’a yapacağı ziyaretin planlandığını ve anlaşmaların Ukrayna için önemli olacağını belirtti. Ancak, barış gücünden önce bir anlaşmanın sağlanması gerektiğini vurguladı. "Henüz bir anlaşma yok" dedi.

"ZELENSKY'YE DİKTATÖR MÜ DEMİŞİM"

Trump, Zelensky’e yönelik yorumları hakkında gelen bir soruya ise, “Bunu dedim mi? Bunu dediğime inanamıyorum” diyerek şaşkınlık gösterdi. Ayrıca, barış anlaşması sağlanırsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir daha Ukrayna’yı işgale kalkışmayacağına inandığını belirterek, “Bence Putin sözünde duracak” dedi.

Çin’e yönelik gümrük vergisi kararına da değinen Trump, daha önce uygulamaya koyduğu yüzde 10’luk gümrük vergisinin üzerine bir yüzde 10 daha ekleyeceğini açıkladı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise, Çin’in ABD’ye giren uyuşturucu konusunda yeterli adımı atmadığını ve bu durumdan sorumlu olduğunu ifade etti.