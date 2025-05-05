Trump'tan Ukrayna'ya jest! Patriot gönderecek

İsrail'de bulunan Patriot hava savunma sistemi Ukrayna'ya gönderilecek.

Dört farklı ABD'li yetkili tarafından doğrulanan bu gelişme sonrası Batılı müttefiklerden Almanya veya Yunanistan aracılığı ile bölgeye bir Patriot hava savunma sistemi transferinin daha yapılması tartışılıyor.

TRUMP REDDETTİ

Görüşmelerin hem hassasiyeti hem de gizliliği nedeniyle isimlerini gizli tutarak açıklamalarda bulunan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya daha fazla Patriot sistemi transfer etme kararına ilişkin görüşünü açıklamayı reddetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada savunma sistemlerinin gönderileceği konum ve kullanma talimatları hakkında bilgi vermeden Başkan Trump'ın geçmiş açıklamalarına atıfta bulunarak "Başkan Trump daha önce net bir şekilde söyledi. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ve ölümlerin durmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA TRUMP ÖNCESİNE DAYANIYOR

Patriot sevkiyatıyla ilgili açıklamalarda bulunan eski bir Beyaz Saray yetkilisi ise Biden yönetimi döneminde ABD'nin Kiev ile anlaştığını ve İsrail üzerinden gerçekleşecek sevkiyatın Eylül ayında planlandığını söyledi.

Daha önce duyurulmayan sevkıyat, Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'ya yönelik saldırıları artırmasının hemen ardından duyuruldu. Bu saldırılar arasında en büyüğü 24 Nisan tarihinde Kiev'e yönelik düzenlenmişti.

UKRAYNA'YA PATRİOT KALKANI

Geçtiğimiz yıl Ukrayna lideri Zelenski ellerinde hali hazırda 8 adet Patriot hava savunma sistemi olmasına karşın müttefiklerden 7 adet daha talep ediyordu. ABD kanadından yapılan açıklamalarda bu taleplerin ikisinin karşılandığı hatırlatıldı. İsrail'den gelecek Patriotlar ve Almanya veya Yunanistan üzerinden yapılacak olası bir başka sevkiyatla Ukrayna'daki Patriot sistemlerinin sayısının önümüzdeki aylarda 10'a çıkması planlanıyor. Patriotların konuşlandırılması beklenen konum ise ağırlıklı olarak başkent Kiev.

TRUMP'IN UYRAYNA'YA YÖNELİK TUTUMU

Rusya geride kalan haftalarda saldırılarını yoğunlaştırdıkça, Trump'ın savaşla ilgili açıklamaları özellikle Ukrayna lehine yumuşadı. Trump, Şubat ayında Zelenski ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği felaket bir toplantının ardından geçen hafta sonu Roma'da Papa Francis'in cenazesinde tekrar Ukrayna lideri ile bir araya geldi ve samimi bir toplantı yaptı.

Dahası, Başkan Trump, Zelenski hakkındaki olumsuz söylemlerini minimuma indirirken Rusya kanadını barış görüşmelerinde ciddi olup olmadığı konusunda sorguladı. ABD ile Ukrayna geçtiğimiz hafta maden anlaşmasını imzaladı, imzaların atılmasının ardından ise Kiev'e yönelik askeri yardımın önü açılmış oldu.

Geçtiğimiz cumartesi günü Zelenski, yerel basına yaptığı açıklamada maden anlaşması sonrası ABD'nin daha fazla hava savunma sistemi gönderebileceğinin sinyalini hali hazırda vermişti.