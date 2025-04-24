Trump'tan Ukrayna'ya 'müzakere' suçlaması

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kıyasla Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile anlaşmanın daha kolay olacağını sandığını ancak şimdiye kadar bunun daha zor olduğunu söyledi.

’’UKRAYNA İÇİN DURUM VAHİM’’

ABD Başkanı, dün kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna’nın 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da 11 yıl sonra hak iddia ettiğini ifade ederek, şu eleştirilerde bulundu:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, The Wall Street Journal’ın manşetinde, ‘Ukrayna, Kırım’ın işgalini yasal olarak tanımayacak. Bu konuda konuşacak hiçbir şey yok,’ diyerek övünüyor. Bu açıklama, Rusya ile yürütülen barış müzakerelerine büyük zarar veriyor. Çünkü Kırım, yıllar önce Başkan Barack Hussein Obama döneminde kaybedildi ve artık tartışma konusu bile değil. Kimse Zelenski’den Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımasını istemiyor ama eğer Kırım’ı istiyorsa, neden 11 yıl önce Rusya’ya tek bir kurşun bile sıkılmadan teslim edilirken savaşmadılar?

Ayrıca bu bölge, ‘Obama devri’nden yıllar önce bile, büyük Rus denizaltı üslerine ev sahipliği yapıyordu. Zelenski’nin yaptığı gibi kışkırtıcı açıklamalar, bu savaşın sona erdirilmesini bu kadar zorlaştırıyor. Övünecek hiçbir şeyi yok. Ukrayna için durum vahim. Ya barışı kabul eder ya da üç yıl daha savaşır ve sonunda tüm ülkeyi kaybeder.

Benim Rusya ile hiçbir ilgim yok, ancak haftada ortalama beş bin Rus ve Ukraynalı askerin tamamen gereksiz bir şekilde ölmesini engellemek gibi büyük bir ilgim var. Zelenski’nin bugün yaptığı açıklama, sadece "ölüm tarlasını" uzatmaktan başka bir işe yaramayacak ve bunu kimse istemiyor. Bir anlaşmaya çok yakınız, ancak artık elinde hiçbir kart kalmayan bu adamın bu işi nihayet tamamlaması gerekiyor.

Ukrayna ve Rusya’nın bu tam anlamıyla felaket olan durumdan çıkmasına yardım edebilmeyi dört gözle bekliyorum, ki ben başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı.’’

BEYAZ SARAY’IN BARIŞ ÖNERİSİ RUSYA’NIN KONTROL ALTINA ALDIĞI BÖLGELERİN RUSYA’YA BIRAKILMASI

ABD medyasında yer alan haberlere göre Beyaz Saray’ın önerisi, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasını kalıcı olarak engelleyecek hükümler içermesinin yanı sıra Rusya’nın kontrol altına aldığı toprakları Rusya’ya bırakmayı öngörüyor.

ABD önerinin metnini kamuoyuna açıklamadı. Ancak öneriyi gören ve ABD medyasına konuşan Avrupalı yetkililere göre, plan kapsamında ABD, 2014 yılında Putin’in yasa dışı şekilde ilhak ettiği Kırım’ı Rus toprağı olarak tanıyacak. Kırım, yüzyıllarca Rusya’ya aitken, yaklaşık yetmiş yıl önce Sovyet lider Nikita Kruşçev tarafından Ukrayna’ya devredilmişti.

ABD’li yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda Rusya ve Ukrayna barış ABD’nin şartlarını kabul etmezse barış sürecinden çekileceklerini söyledi.

RUSYA GECE BOYUNCA UKRAYNA’YA 215 SALDIRI DÜZENLEDİ, EN AZ 9 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalar sürerken sahada çatışamalar devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetlerinin açıklamasına göre, Rusya gece boyunca Ukrayna’ya en az 70 füze ve 145 insansız hava aracı fırlattı. Saldırıların ana hedefi başkent Kiev oldu. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti.