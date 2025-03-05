Trump’tan ültimatom gibi açıklamalar… Dünyanın gözü buradaydı

ABD Başkanı Donald Trump, meclisteki ortak oturumda ilk kez konuştu. Trump, konuşmasında ültimatom gibi kararlar ve açıklamalara imza attı. Trump, Ukrayna savaşını bitirmek istediğinin belirtirken, vergi uygulayan devletleri tehditte bulunarak, "Bize vergi uygulayan bütün ülkelere biz de gümrük vergisi uygulayacağız" dedi. Ayrıca Trump, polis memurlarını öldürenlere idamı öngören kararnameyi de imzaladı.

ABD'de 5 Kasım 2024 seçimlerini ikinci kez kazanan Donald Trump, 20 Ocak günü başkanlık koltuğuna oturdu. Trump, başkan olduktan yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katıldığı oturumda Amerikan halkına hitap etti.

MECLİS ÜYESİ SALONDAN ÇIKARILDI

ABD Başkanı Trump'ın konuşmasının başında, Temsilciler Meclisi salonunda Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

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Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.

UKRAYNA-RUSYA; AKAN KAN DURMALI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD ile anlaşmaya hazır olduğunu söylen Trump, "Zelenski masaya gelmeye hazır. Zelenski'den bir mektup aldım. Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu söylüyor. Rusya da barışa hazır, Bölgede akan kan bir an önce durmalı" ifadelerini kullandı.

'BİDEN, ABD TARİHİNDEKİ EN KÖTÜ BAŞKAN'

Yasa dışı göç ile mücadele ettiğini belirten Biden dönemini eleştirdi. Trump, "Attığım adımlar sayesinde yasa dışı göçmen sayısı tarihimizdeki en düşük döneme ulaştı. Sözlerimi dinlediler ve gelmemeye karar verdiler. Biden, ABD tarihindeki en kötü başkan. Onun döneminde binlerce kişi ülkemizi işgal etti. Bunların çoğu, hırsız, katil." diye konuştu.

'İNGİLİZCE'Yİ ABD'NİN RESMİ DİLİ İLAN ETTİM'

İmzaladığı bazı kararnamelerden bahseden Trump, İngilizce'yi ABD'nin resmi dili ilan ettiği söylerek, "Yönetimim her gün Amerikan ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışıyor. Büyük hayaller için çalışıyoruz. Bütün regülasyonları durdurduk ve yurt dışına yapılan tüm yardımları da askıya aldık. Bu yapılan Yeşil Anlaşmayı iptal ettim. O dolandırıcılıktı. Farklı ülkelerin ödemediği paraları ödüyorduk. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütü'nü de dinlemeyi bıraktık. Aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyi'nden de ayrıldık. Onlar ABD düşmanı. Bizden önceki yönetimin elektrikli araba kısıtlamasını da kaldırdık. İnsanlar istediği arabayı alacak. Bütün hükümet sansürünü ortadan kaldırdım ve özgür düşünceyi Amerika'ya yeniden getirdim. 2 gün önce yeni bir kararname imzaladım ve İngilizce'yi ABD'nin resmi ilan ettim. Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak yeniden adlandırdım. Bundan sonra işe alımlarda ırk ve cinsiyet gözetilmeyecek. Liyakatinize göre işe alınmalısınız. Kritik ırk eğitimini eğitim programlarından kaldırılıyoruz ve resmi politika olarak sadece iki cinsiyetin olduğunu yasalara geçirdik. Erkeklerin kadın sporlarında mücadele etmesini yasakladım. Size anlattığım mantık devrimimizin ufak bir parçası." dedi.

5 MİLYON DOLARA "GOLD KART'

5 milyon dolar karşılığında ABD vatandaşlığı sağlayacağını açıklayan Trump, "Bugün faiz oranları güzel bir düşüş yaşadı. Yakın gelecekte 24 yıl boyunca yapılmamış bir şey yapmak istiyorum. Federal hükümetin bütçesini dengelemek istiyorum. Bu hedef doğrultusunda çok detaylı bir şekilde "Gold kart" uygulamasını düşünüyorum. Çok yakında satışa çıkacak 5 milyon dolara. Dünyada istihdam sağlayan insanlara vatandaşlık sağlayacağız. Kazandıkları para üzerinden sadece bize vergi ödeyecekler. Geldikleri yere vergi ödemeyecekler. Böylelikle ülkemizde kalacaklar. Ülkemizden katilleri hırsızları atacağız. Demokratların delice politikalarını ortadan kaldırıp istihdam sağlayan insanları ülkemize alacağız. Bu adımla borcumuzu azaltacağız. 500 milyar dolar açık var. Açıkları kapatarak enflasyonu düşüreceğiz. Altın kart uygulamasına başlayacağız. 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız." şeklinde konuştu.

ÜLTİMATOM GİBİ KARARLAR

Trump’ın konuşmasında öne çıkan ültimatom gibi kararlar ise şu şekilde;

“Çocuklara uygulanan cinsiyet değiştirme ameliyatları yasaklandı.

Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım.

Benim yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak ve bunu yapmaya başladık bile. Büyük bir Amerikan şirketi Panama Kanalı çevresindeki iki limanı da satın alacağını açıkladı

Amerikan bayrağını Mars gezegenine ve hatta daha da ötesine dikeceğiz

Bize vergi uygulayan bütün ülkelere biz de gümrük vergisi uygulayacağız”