ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

ABD'nin "kartellere ve insan kaçakçılığına karşı" yönetiminin politikalarını açıklayan Trump, Venezuela'dan memnun olmadığını vurgulayarak "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" dedi.

HEDEFLER BELİRLENDİ

Gelişme ile birlikte Trump'ın Venezuela topraklarındaki uyuşturucu kartellerinin tesislerine yönelik saldırı kararını verdiğini ve hedeflerin belirlendiği ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait iki B-1 stratejik bombardıman uçağının Karayipler'de "güç gösterisi" yaptığı da iddia edildi.

Trump, ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasını yalanladı.

Financial Times yer verdiği habere göre; ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i halihazırda Karayipler'de bulunuyor.



Öte yandan ABD Başkanı Beyaz Saray'daki açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria'yla ilgili herhangi bir adım atmayacağını da belirtti.