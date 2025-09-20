Trump’tan Venezuela’ya sert çıkış!

Kaynak: İHA
Trump’tan Venezuela’ya sert çıkış!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hükümetinden ABD’nin sınır dışı etmek istediği mahkumları kabul etmesini talep ettiği açıklamada, "Bu kişiler Venezuela tarafından ABD’ye zorla gönderilmiştir. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, sert bir dille Venezuela hükümetinden ABD’nin sınır dışı etmek istediği mahkumları kabul etmesini talep etti.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın, dünyanın en kötü akıl hastanelerinden gelenler de dahil olmak üzere, mahkumları ve akıl hastanelerindeki kişileri derhal kabul etmesini talep ediyoruz. Bu kişiler Venezuela 'yönetimi' tarafından ABD’ye zorla gönderilmiştir. Bu 'canavarlar' yüzünden binlerce insan ağır şekilde yaralandı, hatta hayatını kaybetti. Onları derhal kabul edin, yoksa ödeyeceğiniz bedel hesaplanamaz boyutlarda olur" ifadelerini kullandı.


ABD Başkanı, açıklamasında bahsettiği mahkumlara ve Venezuela hükümetine karşı atacağı adımlara ilişkin ise henüz bir detay vermedi.

Son Haberler
Taksici cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı!
Taksici cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı!
Uzatmalarda takımını yenilgiden kurtardı
Uzatmalarda takımını yenilgiden kurtardı
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili seçimi yarın yapılacak
Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili seçimi yarın yapılacak
Mourinho, Benfica'da 'üçlü' çekerek başladı
Mourinho, Benfica'da 'üçlü' çekerek başladı
Yenidoğan Çetesi'nin ardından yeni skandal!
Yenidoğan Çetesi'nin ardından yeni skandal!