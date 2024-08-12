Trump'tan X platformunda sürpriz paylaşım

Trump, Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesinde, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak seçim kampanyasına ilişkin bir video yayımladı.

Trump'ın X platformuna dönüşü, 2021 yılında hesabının askıya alınmasının ardından gerçekleşti. Musk, platformu satın aldıktan sonra 2022’de Trump’ın yasağını kaldırmıştı. Ancak Trump, 25 Ağustos 2023'te sabıka fotoğrafını paylaşana kadar sessizliğini korumuştu.

Elon Musk, Türkiye saati ile 03.00’te Trump ile bir röportaj gerçekleştirecek. Bu röportaj, X platformunda canlı olarak yayınlanacak. 2020’de Demokrat Başkan Joe Biden’ı destekleyen Musk, son dönemde sağa yönelerek, temmuz ayında Trump’a destek vermeye başlamıştı.