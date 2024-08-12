Trump'tan X platformunda sürpriz paylaşım

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump'tan X platformunda sürpriz paylaşım

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk paylaşımını yaptı.

Trump, Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesinde, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak seçim kampanyasına ilişkin bir video yayımladı.

Trump'ın X platformuna dönüşü, 2021 yılında hesabının askıya alınmasının ardından gerçekleşti. Musk, platformu satın aldıktan sonra 2022’de Trump’ın yasağını kaldırmıştı. Ancak Trump, 25 Ağustos 2023'te sabıka fotoğrafını paylaşana kadar sessizliğini korumuştu.

Elon Musk, Türkiye saati ile 03.00’te Trump ile bir röportaj gerçekleştirecek. Bu röportaj, X platformunda canlı olarak yayınlanacak. 2020’de Demokrat Başkan Joe Biden’ı destekleyen Musk, son dönemde sağa yönelerek, temmuz ayında Trump’a destek vermeye başlamıştı.

Son Haberler
Nijerya'da tekne faciası: 25 kişi hayatını kaybetti Dünya
Nijerya'da tekne faciası: 25 kişi hayatını kaybetti
Vefat eden emlak zengini kadın 16 evini kiracılarına miras bıraktı Video
Vefat eden emlak zengini kadın 16 evini kiracılarına miras bıraktı
Bodrum’da darp edilen doktor mesleği bırakacağını açıkladı Gündem
Bodrum’da darp edilen doktor mesleği bırakacağını açıkladı
Beşiktaş yeni transferini açıkladı. Formayı giydi imzayı attı Spor
Beşiktaş yeni transferini açıkladı. Formayı giydi imzayı attı
Şüpheli araçtan havaya otomatik tabanca ile ateş açıldı polis harekete geçti Gündem
Şüpheli araçtan havaya otomatik tabanca ile ateş açıldı polis harekete geçti
Atina'da şiddetli yangın: Hastaneler ve yerleşim yerleri tahliye edildi Dünya
Atina'da şiddetli yangın: Hastaneler ve yerleşim yerleri tahliye edildi
Fenerbahçe'nin adı değişti Spor
Fenerbahçe'nin adı değişti