Trump'tan yayınlara tepki! İki kanalın lisans iptalini istedi

ABD lideri Trump, ABC ve NBC televizyon kanallarını "sahte haber üretmekle" suçladı ve kanalların yayın lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABC ve NBC kanallarının, başkanlığı hakkında çoğunlukla olumsuz haberler yaptığını savundu.

Paylaşımında Trump, "tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı" şeklinde nitelediği ABC ve NBC'yi "sahte haber" üretmekle suçladı ve şunları kaydetti:

"Çok yüksek bir popülariteye sahip olduğunu ve birçok kişiye göre (görev dönemi) başkanlık tarihinin en büyük 8 ayından biri olmasına rağmen, tarihin en kötü ve en taraflı iki kanalı ABC ve NBC sahte haber, bana yüzde 97 kötü haber veriyor."

"DEMOKRAT PARTİ'NİN BİR KOLU"

Bu kanalların ABD'de "Demokrat Parti'nin bir kolu" gibi hareket ettiğini ileri süren Trump, yayın lisanslarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

1kapak-003.jpg

Trump, "(Lisans iptali) Bundan kesinlikle yanayım çünkü çok taraflı ve yalan söylüyorlar, demokrasimiz için gerçek bir tehdit oluşturuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kanalların "lisans ücretlerini" ödemediğini iddia eden Trump, bu ücretlerin "milyonlarca dolar" olması gerektiğini kaydetti.

Trump, "Cumhuriyetçiler ve/veya muhafazakarlar hakkındaki haksız habercilikleri nedeniyle lisanslarını kaybetmeliler, ancak en azından en değerli yayın ağlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde kullanma ayrıcalığına sahip oldukları için büyük bir bedel ödemeliler" ifadelerini kullandı.

