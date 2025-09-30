Trump'tan yeni hamle: Venezuela'dan gelen kartellere saldıracağız!

ABD Başkanı Donald Trump, Quantico Deniz Piyade Üssü'nde üst düzey askeri liderlerle buluşması öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump yönetimi ve Venezuela arasında yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. ABD ordusu Venezuela’dan uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiyi vurmuştu.

Reuters’ta yer alan habere göre; Trump, bu saldırının ardından karadan uyuşturucu taşıyan kartelleri saldırmayı düşündüğünü ifade etti.

Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

NE OLMUŞTU?

Maduro’nun on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu ‘Cartel de los Soles’in liderliğini yaptığı öne süren ABD, 25 Temmuz’da ‘Cartel de los Soles’i, ‘Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist’ diye tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce vereceğini açıkladığı 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara kadar yükseltmişti.

Trump’ın talimatıyla 29 Ağustos’ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına bir denizaltı ile yedi savaş gemisinden oluşan deniz grubu gönderilmişti.

Maduro daha sonra 5 Eylül’de seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.

