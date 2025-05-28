Trump'tan yeni hamle! Vize görüşmeleri durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, eğitim için ABD'ye gelecek olan öğrencilerin, sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme yapmak için vize randevusu vermeyi durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, eğitim amacıyla ABD’ye gelmek isteyen uluslararası öğrenciler için vize sürecinde önemli bir değişikliğe gitti. Trump yönetimi, öğrenci vizesi başvurularında, başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarına yönelik detaylı incelemeyi zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, öğrencilere yönelik vize randevularının verilmesi geçici olarak durduruldu.

KARAR BÜYÜKELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARA BİLDİRİLDİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dünya genelindeki tüm büyükelçilik ve konsolosluklara talimat göndererek, öğrenci vizesi başvurusu yapan kişilere vize randevusu verilmesinin geçici olarak durdurulmasını istedi. Haberde, başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından randevu işlemlerine yeniden başlanacağı bilgisi yer aldı. Mevcut randevuların ise bu karardan etkilenmeyeceği ifade edildi.

YENİ KILAVUZ YAYINLANACAK

Bakan Rubio'nun gönderdiği talimatta, Dışişleri Bakanlığı’nın, başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının incelenmesine yönelik güncellenmiş bir kılavuz yayınlamayı planladığı belirtildi. Talimatta şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlık, öğrenci ve değişim ziyaretçisi vizesi başvuru sahiplerinin taranması ve incelenmesi için mevcut operasyon ve süreçleri gözden geçiriyor ve bu incelemeye dayanarak, bu tür tüm başvuru sahipleri için genişletilmiş sosyal medya incelemesine ilişkin kılavuz yayınlamayı planlıyor.”

SÖZCÜDEN RESMİ YORUM GELMEDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Bakan Rubio’nun gönderdiği talimatla ilgili çıkan haberlere yönelik doğrudan bir yorumda bulunmazken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenci olsun ya da olmasın, buraya gelenlerin kim olduğunu değerlendirmek için elimizden gelen her aracı kullanmaya devam edeceğiz.”