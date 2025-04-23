Trump'tan Zelenskiy'e ağır Kırım ve savaş eleştirisi: "Kışkırtıcı açıklamalar savaşı bitirmeyi zorlaştırıyor"

Trump, Zelenskiy'i "kışkırtıcı açıklamalar yapmakla" suçlayarak, Ukrayna'nın kritik durumda olduğunu ve ya barışı seçmesi ya da ülkeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması gerektiğini belirtti. Öte yandan, Ukrayna, ABD'den geldiği öne sürülen ve Kırım'ın statüsünü içeren bir ateşkes teklifine sert yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesine verdiği bir mülakattaki açıklamalarını hedef aldı. Özellikle Kırım'ın statüsüne ilişkin yorumları eleştiren Başkan Trump, bu tür açıklamaların Rusya ile yürütülebilecek barış müzakereleri sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN ZELENSKİY'İN KIRIM AÇIKLAMALARINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, Volodimir Zelenski'nin The Wall Street Journal'daki ifadelerini aktararak eleştirisini dile getirdi. Başkan Trump, şunları kaydetti:

"Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, The Wall Street Journal'ın ön sayfasında şu sözlerle övünüyor: ‘Ukrayna, Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımayacak. Burada konuşulacak bir şey yok’. Bu açıklama, Rusya ile barış müzakereleri açısından son derece zararlı çünkü Kırım, yıllar önce Başkan Barack Obama'nın himayesinde kaybedildi ve artık tartışma konusu bile değil"

Başkan Trump, Kırım'ın geçmişteki durumu ve Ukrayna'nın o dönemki tavrına ilişkin de yorumlarda bulundu. Kimsenin Zelenskiy'den Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımasını istemediğini vurgulayan Trump, "Ama eğer Kırım'ı geri istiyorsa, neden 11 yıl önce tek bir kurşun bile atmadan Rusya'ya teslim edildiğinde bunun için savaşmadılar? Ayrıca bu bölge, Obama döneminden çok önce uzun yıllar boyunca Rusya'nın önemli denizaltı üslerine ev sahipliği yaptı" ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN SONLANDIRILMASI VE UKRAYNA'NIN DURUMU

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'nin açıklamalarının savaşın sonlandırılması çabalarını zorlaştırdığını savundu. Ukrayna liderinin "övünecek hiçbir şeyi olmadığını" öne süren Başkan Trump, ülkenin durumunun "kritik" olduğunu belirtti. Trump, Ukrayna'nın önünde iki seçenek olduğunu iddia etti:

"Zelenskiy'nin bu tür kışkırtıcı açıklamaları, savaşı sonlandırmayı zorlaştırıyor. Övünecek hiçbir şeyi yok. Ukrayna için durum kritik. Ya barışı seçebilir ya da tüm ülkeyi kaybetmeden önce üç yıl daha savaşabilir"

TRUMP'IN ÇÖZÜM VE MOTİVASYON VURGUSU

Rusya ile herhangi bir bağının olmadığını özellikle belirten ABD Başkanı Trump, savaşta yaşanan can kayıplarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Trump, haftada ortalama 5 bin Rus ve Ukraynalı askerin "sebepsiz yere ölmesini durdurmakla çok ilgilendiğini" söyledi. Zelenskiy'nin son açıklamasının bu can kayıplarının devam etmesinden başka bir sonuç doğurmayacağını savunan Başkan Trump, "bunu kimsenin istemediğini" belirtti. Bir anlaşmaya "çok yakın olduklarını" öne süren Trump, "‘oynayacak kartı kalmayan’ adam artık bunu yapmalı" ifadesini kullandı. Trump, son olarak, kendisi Başkan olsaydı "asla başlamayacak olan bu tam ve mutlak karmaşadan" Ukrayna ve Rusya'nın kurtulmasına yardım etmek için sabırsızlandığını dile getirdi.

UKRAYNA'DAN RAPOR EDİLEN ABD TEKLİFİNE YANIT

Washington Post gazetesinde yer alan bir habere göre, ABD geçtiğimiz hafta Fransa'nın başkenti Paris'te Ukraynalı yetkililere Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik resmi bir teklif sunmuştu. Haberde iddia edildiğine göre bu teklif, Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında Rusya'nın çatışmaları durdurmasını ve savaşın cephe hatlarında sona ermesini kabul etmesini içeriyordu.

UKRAYNA'NIN POZİSYONU

Washington Post'ta çıkan bu haberin ardından Ukrayna'dan sert bir tepki geldi. Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, iddia edilen teklife ilişkin olarak şunları söyledi:

"Ukrayna teslim olmaya değil, müzakereye hazır. Rusya'ya yeniden toparlanmak ve daha güçlü geri dönmek için ihtiyaç duyduğu desteği veren bir anlaşma olmayacak"

Svyrydenko'nun bu açıklaması, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden taviz vermeyeceği yönündeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.