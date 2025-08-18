Trump'tan Zelenskiy'e: İki başlıktan vazgeç

ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy’e Kırım’dan ve NATO’ya girmekten vazgeçmesi için çağrı yaptı. Trump, "İsterse Rusya’yla savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ağırlamadan önce dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Trump sosyal medya hesabındaki açıklamasında "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir" dedi.

Ukrayna'nın artık NATO'ya girmeyeceğini ve uzak durmasını vurgulayan Trump, Kırım'dan da vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Trump bugün Beyaz Saray’da önce Zelenskiy ile buluşacak, ardında Avrupalı liderlerin katılımıyla geniş bir görüşme yapacak.

Görüşmede Ukrayna’ya güvenlik garantisi ve toprak değişimi dahil birçok maddenin masada olması bekleniyor.

