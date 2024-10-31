Truth Social'ın hisselerinde yaşanan ani düşüş Trump'a pahalıya mal oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social, son beş haftada yaşanan büyük artışın ardından beklenmedik bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Trump Media & Technology Group'un hisseleri, 30 Ekim 2024'te %22.3 oranında düştü ve bu, Mart ayında halka açıldığından bu yana yaşadığı en kötü günlük kayıp oldu.

Salı günü 51 doları aşan kapanış fiyatıyla Trump'ın şirketteki %73'lük payı yaklaşık 5.9 milyar dolara değerlenmişken, Çarşamba günü işlem günü sonunda bu değer 4.6 milyar dolara geriledi. Böylece Trump, tek bir günde 1.3 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.

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Hisselerdeki bu ani düşüşün nedeni net olarak bilinmiyor. Ancak bazı yatırımcılar, teknik faktörler ve hisse senedi üzerinde kaybedilen ivme ile bunu ilişkilendiriyor.

Trump Media'nın hisseleri, 2024 seçimleriyle ilgili beklentilere bağlı olarak son derece dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz ay içinde hisse değeri dört katına çıkarak 10.3 milyar dolara ulaştı. Ancak, Trump Media'nın bu yıl 1.6 milyon dolarlık gelir elde ettiği düşünülürse, mevcut değeri sorgulanabilir durumda.