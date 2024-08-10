TSE’den dondurma kararı

Kaynak: Haber Merkezi
TSE’den dondurma kararı

Dondurma severler için önemli bir gelişme yaşandı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), dondurmanın kalitesini ve güvenliğini artırmak amacıyla belirlenen TS 4265 standardını kapsamlı değişikliklerle yeniden düzenledi.

Yaz aylarının vazgeçilmez tatlarından biri olan dondurmanın üretiminde ve ambalajlanmasında dikkat edilmesi gereken kriterler, bu yeni standartla daha da netleşti.

Dondurmanın ambalajlanması, ürünün özelliklerini koruyacak şekilde yapılmalı ve ambalaj üzerinde firma bilgileri, standart numarası ve son tüketim tarihi gibi bilgilere yer verilmesi zorunlu hale getirildi.

Ayrıca, dondurmanın eksi 18 derecede saklanması gerektiği hatırlatıldı; bu, ürünün tazeliğinin ve kalitesinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

MEYVE İÇERİKLERİNDE YENİ ORANLAR

Yeni standart, dondurmanın içeriğinde kullanılan meyve oranlarını da belirli standartlara bağladı. Buna göre, normal meyve oranının en az yüzde 15, tropik ve asitli meyvelerin yüzde 10, sert kabuklu meyvelerin ise yüzde 5 olması gerektiği vurgulandı.

Bu oranlar, dondurmanın doğal lezzetinin korunmasını ve tüketicilerin beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. Ayrıca, dondurmanın kendine özgü renk, koku ve tat özelliklerine sahip olması gerektiği ve hacim genişlemesinin yüzde 100 ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Bu değişikliklerle, dondurmanın kalitesi ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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