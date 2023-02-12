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TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı

17 Ağustos 1999 depreminde üstün hizmetler gösteren Akut'un kurucusu EMASYA Protokülü'nün iptaline ve TSK'nın muazzam gücüne dikkat çekti.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 23:12
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TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı

TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
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AKUT kurucusu Nasuh Mahruki Halk TV’de katıl bir programda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1999 depremine nasıl müdahale ettiği ve EMASYA Protokülü'nü anlattı.

MAHRUKİ: TSK'YE AFETLERE MÜDAHALE HAKKI VERİLMİŞTİ, BU PROTOKOL İPTAL EDİLDİ

AKUT kurucusu Nasuh Mahruki şunları söyledi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’ne afetlerle ilgili bir müdahale yetkisi vermişler. EMASYA protokolü ve diğer Kanuni düzenlemeler çerçevesinde. Fakat mevcut iktidar bizim bilmediğimiz sebeplerle iptal etti. Muazzam bir kapasiteyi Hava, Deniz, Kara gücünü personel gücünü, eğitimli donanımlı personelini lojistiğini sahaya sürüyor.

24 saat değil ilk saatlerde sahaya çıkıyor.

Raporunu ben yazdım 3.05'te başladık diyor raporda 3.02'de depremi hissediyorlar 3 saniye sonra düğmeye basıyorlar ve çıktığı zaman da planlamasıyla çıkıyor sahaya.

Bir kere halk Mehmetçiği gördüğü andan itibaren rahatlıyor. Mehmetçiği yanında gördü mü biz buradan beraberce çıkacağız ne olursa olsun beraberce çıkacağız duygusuyla hareket eder, moral bulur, motivasyon bulur. Askerle omuz omuza çalışır zaten. Asker zaten halkın ilk o andaki acil ihtiyaçlarını da giderir, rahatlatır, psikolojik rahatlıkla muazzam bir dayanma gücü bulur.”

EMNİYET ASAYİŞ YARDIMLAŞMA PROTOKOLÜ (EMASYA)

Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü 27 maddeden oluşarak, askere şehirlerde toplumsal olaylara müdahale imkanı tanımaktadır.

Böylece teröre ilişkin şüphe olduğu durumlarda olaylara asker müdahale edebilmektedir.

Fakat söz konusu Protokol sadece terör olaylarına ilişkin toplumsal olaylarda askerden yardım alınmasını düzenlememiştir.

İlaveten sel, yangın ve doğal afet gibi durumlarda ilçe veya illerde yeterli müdahale kuvvetinin bulunmadığı durumlarda keza askerden sivil bir kontrol ile yardım alınmasını düzenlemiştir.

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